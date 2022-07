Revalorisation salariale validée pour les employés du secteur Transport & Logistique

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) Logistique 2022, un accord a été notifié le 22 juillet 2022. Il prévoit la revalorisation salariale en linéaire (ensemble des coefficients) à +8% pour les ouvriers et employés et +5% pour les cadres.

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) Logistique 2022, un accord a donc été signé pour une revalorisation en linéaire à +8% pour les ouvriers et les employés et +5% pour les cadres. De quoi satisfaire les organisations professionnelles (FNTR, FNTV, Union TLF, OTRE) et les syndicats (CFDT, CFTC, CFE-CGC).

Cette revalorisation maintient les écarts conventionnels en prenant en compte les hausses successives du SMIC liées à l’inflation, y compris celle prévue au 1er août 2022. Elle s’appliquera dès le 1er septembre 2022 pour les entreprises adhérentes aux organisations professionnelles ayant signé l’accord.

Des pistes pour renforcer l’attractivité des secteurs Transport & Logistique

Toujours force de proposition, l'Union TLF salue la signature de cet accord qui témoigne de l’engagement des partenaires sociaux pour préserver l’attractivité du secteur. D’ailleurs, dès la rentrée, de nouvelles négociations vont s’ouvrir sur trois points majeurs pour moderniser et renforcer l’attractivité du secteur logistique :

l’instauration d’un 13 ème mois et la possibilité de mettre en place un CDI d’opération (CDIO) dans les entreprises dont l’activité principale relève de la prestation logistique

mois et dans les entreprises dont l’activité principale relève de la prestation logistique un plan volontariste en vue de réduire significativement les accidents de travai l et maladies professionnelles

l et maladies professionnelles un socle de protection sociale (prévoyance lourde, y compris le haut degré de solidarité, et complémentarité santé).

Enfin, les partenaires sociaux vont poursuivre le travail sur la refonte des classifications qu’ils mènent actuellement.

