Rimac Group officiellement lancé

Rimac Group est devenu opérationnel depuis le 1er janvier dernier. L’entreprise possède deux sociétés distinctes, avec Bugatti Rimac et Rimac Technology. Bugatti Rimac rassemble dorénavant les deux marques sous une même direction technique mais les futurs modèles devraient conserver leur personnalité propre. Aux côtés de Rimac Group, qui possède 55 % des parts de Bugatti Rimac, figure Porsche, avec les 45 % restants. Les marques Bugatti et Rimac mutualiseront leur recherche et développement mais aussi leur production. Rimac Group ne précise pas si ce regroupement se limitera aux composants ou ira jusqu’à un seul site d’assemblage. Implanté sur le site historique du château Saint-Jean à Molsheim en Alsace, l’atelier Bugatti fait le lien entre passé et présent de la marque.

Fournisseur de première monte

L’autre entreprise de Rimac Group est Rimac Technology. Cette dernière regroupe toutes les activités de recherche et développement. Elle travaille déjà avec des constructeurs comme Porsche, Hyundai, Kia, Pininfarina, Koenigsegg et Aston Martin. D’autres projets seraient en cours avec d’autres marques, afin d’atteindre des objectifs de croissance importants. En effet, Rimac Technology souhaite livrer d’ici 2024 plusieurs dizaines de milliers de systèmes haute performances par an à divers partenaires d’ici 2024, avant d’atteindre plusieurs centaines de milliers grâce à des éléments qui iront de systèmes de propulsion hybrides à des châssis roulants complets. Ce développement devrait se dérouler sur un nouveau campus de 200 000 m2 implanté en Croatie, qui regroupera en 2023 toutes les activités de Rimac Group.