Risque avéré d’embouteille dans les centres de contrôle technique

En écho à la première vague du covid-19 et au premier confinement, le risque de saturation au niveau des centres de contrôle technique pourrait bien se répéter cette année du fait de la périodicité biannuel de l'examen obligatoire.

On s’en souvient : en 2020, l’activité du contrôle technique a été sérieusement bouleversée par la pandémie. Avec la fermeture des centres au printemps, la profession a dû faire face à de nombreux reports de rendez-vous sur les mois de mai, juin et juillet.

Les contrôles techniques étant à effectuer tous les 2 ans, un nouveau tsunami de rendez-vous est attendu cette année à la même période. Ainsi, 1,5 million d’automobilistes supplémentaires seront appelés à renouveler leur contrôle technique. Habituellement, les 2000 centres de l’hexagone voient passer 500 000 véhicules par mois. Alors qu’en mai, juin et juillet, ils vont atteindre un pic d'un million de véhicules par mois !

Les professionnels du contrôle technique alertent donc les Français sur un risque accru de saturation des centres à partir de mai et invite fortement tous les automobilistes concernés à avancer leur rendez-vous de quelques semaines pour ne pas être pris au dépourvu.

« À défaut d’avoir pu réaliser leur contrôle dans les temps, de nombreux Français pourraient se retrouver dans l’impossibilité de prendre la route pour les vacances d’été » prévient le groupe SGS qui anime les marque Sécuritest, Auto Sécurité et Vérif’Autos.

A considérer aussi qu’habituellement, sur la base de 21 millions de véhicules contrôlés, environ 20% des véhicules nécessitent une contrevisite et que plus de 4 millions de véhicules sont recalés. « En s’y prenant au dernier moment, les centres de contrôle technique et les garages automobiles, sollicités pour les réparations nécessaires, risquent fortement d’être saturés » conclut prévoyant le groupe SGS.