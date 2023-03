Risque routier : Bureau Veritas signe les « 7 engagements + » pour une route plus sûre

Partenaire de longue date de la Sécurité routière, la société spécialisée dans les essais, l’inspection et la certification est devenu le 2 613e employeur engagé pour une route plus sûre.

Cette ratification a réuni, le 15 mars dernier, le président de Bureau Veritas Construction, Jacques Matillon, le directeur qualité et sécurité Afrique, France et services aux gouvernements, Benoit Pasut, ainsi que la déléguée interministérielle à la Sécurité routière, Florence Guillaume. L'entreprise compte dans sa flotte 13 000 véhicules particuliers et 2 500 utilitaires.

Les 7 engagements pour une route plus sûre permettent à plus de 4,4 millions de salariés de bénéficier d’une politique de lutte contre le risque routier professionnel. Le programme a évolué récemment pour mieux prendre en compte les nouvelles mobilités : le septième engagement intègre aujourd'hui la protection des « vélotaffeurs » et des « trottitaffeurs ».