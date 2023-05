Risque routier professionnel : Equans renforce son engagement pour la sécurité de ses collaborateurs

Avec près de 35 000 collaborateurs en France, parcourant 450 millions de kilomètres par an et exerçant dans des métiers où réactivité et proximité priment, la société de services multitechniques, filiale du groupe Bouygues, renforce sa politique de sécurité routière et lance une campagne nationale de sensibilisation et de formation.

À l'occasion des Journées de la Sécurité routière au travail 2023, Equans France a signé la charte des « 7 engagements + pour une route plus sûre ». Première cause de mortalité au travail en France, que ce soit dans les trajets domicile-travail ou de mission, la prévention des accidents de la route est une priorité absolue pour l'entreprise dont les 35 000 collaborateurs parcourent 450 millions de kilomètres chaque année. « Les règles d’or du groupe en matière de santé sécurité, comme la sobriété et l’absence de manipulation de téléphone au volant, sont au cœur de sa politique de prévention et font l’objet de rappels fréquents, explique la société. Rappel écrit et oral des règles de bonne conduite lors de la dotation d’un véhicule de fonction, intégration de moments de repos dans le calcul des temps de trajet et suivi des contraventions reçues viennent compléter le dispositif à l’échelle de chaque entité. À titre d’exemple, certaines entités intégrant du personnel en grand déplacement réduisent les horaires de chantier du lundi et du vendredi afin de permettre à leurs collaborateurs de voyager en toute sérénité ».

Former pour protéger

Pour renforcer son action, Equans France a engagé des démarches de contractualisation auprès de deux organismes, Actua Formation et le réseau Centaure. Objectif : développer une politique nationale de formation à la sécurité routière. Disposant également dans sa Car Policy de « vélos de fonction », l'entreprise va mettre en place des formations sur le terrain d’une demi-journée afin de prendre en compte les risques liés à l’usage des deux-roues. Par ailleurs, des campagnes de communication locales seront réalisées selon l’activité. En complément, et grâce au partenariat avec la délégation à la sécurité routière, les entités d’Equans ont désormais accès à des outils d’e-learning dédiés, incluant un parcours de sensibilisation au risque routier, via les canaux internes de l’entreprise et l’application « Equans Learning App ».

« La signature de la charte des 7 engagements + pour une route plus sûre s’inscrit dans une démarche plus globale au service de la sécurité des collaborateurs d’Equans et de tous, précise Brahim Garda, directeur Santé Sécurité d’Equans France. Elle prend appui et amplifie, via un engagement national, les actions menées par nos entités sur l’ensemble du territoire français. Aujourd’hui, grâce à sa politique de sécurité et santé, le taux de fréquence d’accidentologie du travail au sein d’Equans France est de 3,76, un chiffre deux fois plus bas que la profession. Notre ambition est de mettre à profit l’expérience acquise pour parvenir à répliquer et même surpasser ces résultats sur le plan de la sécurité routière », conclut-il.