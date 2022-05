Rite-Hite publie un guide sur la sécurité des quais de chargement

Pour informer les gestionnaires de site sur les dernières réglementations industrielles, les nouveautés et les tendances technologiques touchants les équipements de prévention et de sécurité des quais de chargement, Rite-Hite, acteur majeur sur ce marché a publié un nouveau guide gratuit sur le sujet.

Le guide rédigé par Rite-Hite examine en détail les risques et les menaces de sécurité les plus importantes sur le quai de chargement et ses alentours qui constituent, rappelons-le, les zones les plus dangereuses des entrepôts, des sites de production ou des usines. L’ouvrage aborde les dangers liés au roulage imprévu des véhicules, aux chariots élévateurs, ainsi que les risques dus à une mauvaise communication. Il explique comment prévenir ces menaces avec une approche axée sur les solutions, en utilisant une série d'équipements et de systèmes de sécurité qui existent déjà.

Le guide évoque également l’avenir du secteur de la logistique, les dernières tendances en matière d'automatisation, de technologies et d’équipements intelligents, l’évolution vers un futur entièrement numérique, et les bénéfices que les entreprises peuvent retirer de ces innovations.

Thorsten Mauritz, directeur marketing Europe chez Rite-Hite, estime qu’il ne faut faire aucun compromis sur la sécurité au niveau du quai de chargement et autour : « Tous les responsables logistique cherchent le bon équilibre entre une meilleure performance dans leurs opérations et leurs processus, et leur besoin intransigeant de sécurité, l'une ne pouvant jamais se faire au détriment de l'autre. Cela constitue un véritable défi. Les fournisseurs d'équipements de sécurité doivent donc adopter une approche globale de la sécurité qui doit se retrouver dans leurs solutions ».

Le guide est téléchargeable gratuitement à l’adresse https://info.ritehite.com/fr/eu/loading-bay-safety-guide