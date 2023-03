Road It, le blog de Fraikin qui répond aux questions des flottes

Acteur de renom du monde du transport routier avec plus de 75 ans d’expertise, le groupe Fraikin possède toute la légitimité pour analyser son secteur d’activité et donner des conseils avisés aux gestionnaires de parcs de véhicules industriels et commerciaux à travers un site internet dédié.

Réunissant 60 000 véhicules et 3 000 collaborateurs dans 8 pays, le spécialiste de la location longue durée de véhicules commerciaux et industriels compte 11 200 clients européens pour lesquels il entend continuer à faire évoluer ses services et solutions déployés. Pour ce faire, Frainkin vient donc de lancer « Road It – Smart & Sustainable Fleet », un blog dont la mission consiste à accompagner les décideurs et responsables de flottes de véhicules industriels et commerciaux dans leurs choix stratégiques et logistiques.

« Nous souhaitons, avec ce blog, partager nos connaissances avec nos clients […] et prolonger notre démarche d’innovation globale et collaborative », explique Olivier Dutrech, directeur de l'innovation et de Frainkin Business Solutions. Par conséquent, l’objectif est d’ « identifier et construire les solutions les plus performantes et résolument durables pour la mobilité d’aujourd’hui et de demain », poursuit-il.

Éclairer enjeux présents et futurs

Alors que le transport routier doit désormais réussir sa transition énergétique, gagner en productivité et renforcer sa qualité de service, les entreprises évoluant dans ce domaine nécessitent un soutien fiable et exigent qu’ambitionne de leur apporter ce nouveau blog s’appuyant sur la cellule conseil interne de Frainkin mais aussi la participation active de nombreux experts externes : partenaires, décideurs et autres professionnels du transport et de la logistique.

Afin d’épauler les responsables de parcs dans l’optimisation de la gestion opérationnelle de leur flotte, Road It oriente son expertise autour de quatre thématiques (Gestion de flotte, Transition énergétique, Supply chain et Innovation) ainsi qu’une rubrique Observatoire. Cette dernière donne accès à des analyses rapides des chiffres clés et nouveautés du secteur en plus d’offrir des décryptages sous format court et audio de type podcast. Parmi les questions abordées, on peut, par exemple, citer « Bornes de recharge : comment choisir la bonne puissance ? » ou encore la problématique du transport sécurisé de liquides alimentaires, de la location et du challenge frigorifique au profit de la performance.