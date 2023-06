Volkswagen veut tout faire pour doubler sa rentabilité opérationnelle en 2026

La rentabilité opérationnelle de la marque Volkswagen se situe actuellement autour de 3 %, ce qui est loin d'être satisfaisant compte tenu de la concurrence mondiale avec des acteurs tels que Tesla et les marques chinoises. Il est évident que sa marque phare ne peut pas rester à ce niveau. Dans le cadre de son plan baptisé « Road to 6.5 », le constructeur allemand compte doubler ce résultat dans les prochaines années. Un programme « régime sec » qui ressemble à s'y méprendre à celui mis en place par Carlos Tavares chez Stellantis.

Lors de la réunion du personnel tenue le 14 juin 2023 au siège de Wolfsburg, Thomas Schäfer, CEO de la marque Volkswagen, a présenté les principales étapes du programme « Road to 6.5 ». Ce programme s'inspire largement des méthodes mises en place par Carlos Tavares chez Stellantis. À terme, il vise à exploiter les synergies au sein du groupe et à réaliser des économies, ce qui pourrait entraîner une réduction du nombre d'employés sans toutefois recourir aux licenciements, dans le but d'améliorer encore la rentabilité de la marque.

La transition vers les voitures électriques représente un véritable défi pour les marques traditionnelles. Elles doivent à la fois jongler entre la poursuite des ventes de véhicules à moteur thermique tout en se préparant activement pour l’avenir de la mobilité électrique. Tout cela se déroule dans un contexte où les marques chinoises et l'Américain Tesla dominent le marché mondial. Ces concurrents ont une longueur d'avance et sont capables de mener une guerre des prix qui perturbe l'ensemble de l'industrie automobile.

Un régime sec façon Stellantis

L’un des constructeurs les plus rentables au monde, Volkswagen Group, n’échappe pas à ce défi complexe à résoudre. C’est pourquoi, il est devenu urgent et stratégique de remonter la rentabilité de la marque Volkswagen.

« Nous avons entamé un vaste effort concerté, résume Thomas Schäfer. Nous devons désormais atteindre un niveau de rentabilité de 6,5 % sur les ventes. Cet objectif est très ambitieux pour 2026, mais il est réalisable si nous unissons nos efforts. Il nous permettra de préserver des emplois, de financer notre avenir sur nos propres ressources, et de continuer à investir dans de nouveaux véhicules, de nouvelles technologies, la modernisation de nos installations et la qualification de notre personnel. »

Des économies d'échelle et une rationalisation des gammes

Même si peu d’éléments concrets ont été révélés à cette occasion, le programme « Accelerate Forward | Road to 6.5 » doit permettre d'augmenter le résultat d’environ 10 milliards d’euros de manière à atteindre et pérenniser une rentabilité de 6,5 % sur les ventes d'ici à 2026. La mise en œuvre de ce programme repose sur deux principaux aspects : la réalisation d'économies d'échelle et l'amélioration de l'efficacité dans la production des nouveaux modèles.

Le premier concerne les domaines d'action majeurs au sein de la marque, à savoir l'administration, le développement technique, le coût des matériaux, les produits, les tarifs, la construction des véhicules, les ventes et la qualité. Chacun de ces domaines poursuit des buts et met en place des mesures qui lui sont propres afin de participer à atteindre les objectifs du programme en termes de coûts et de revenus.

Le second niveau de mesures s’inscrit dans une stratégie innovante et collaborative : des projets phares couvrant plusieurs disciplines sont mis en place pour améliorer l’efficacité et augmenter les bénéfices. Ici, l'accent est mis sur des aspects tels que la réduction de la complexité et du nombre de variantes, le modèle commercial, l’allégement des formalités administratives, ou encore l’optimisation des produits et de la rentabilité – par exemple sur les deux principales architectures de véhicules : la plateforme modulaire transversale (MBQ) et la plateforme modulaire électrique (MEB).

Des synergies avec Seat, Cupra, Skoda et Volkswagen Véhicules Utilitaires

Les entités Volkswagen Véhicules Utilitaires, Seat/Cupra et Skoda vont collaborer étroitement au sein d'une même division. À l'avenir, la production sera davantage organisée autour d’usines multimarques et de plateformes communes, qui serviront de base aux véhicules des différentes marques. Un exemple concret de cette stratégie est le nouveau modèle électrique « pour tous » de Volkswagen, qui sera commercialisé autour de 25 000 euros. Ce projet sera géré par Seat/Cupra.

Vers un service après-vente commun aux marques mainstream

Autre exemple de synergie : le développement et la production conjoints de la Volkswagen Passat et de la Skoda Superb. Cette collaboration permet de réaliser des économies significatives, atteignant jusqu'à 600 millions d'euros sur l'ensemble de la durée de vie des deux modèles. Par ailleurs, les marques de la division Volume comptent bien réduire de manière notable leurs frais commerciaux et généraux, à travers notamment la création d'un service après-vente commun.

Un programme opérationnel dès octobre 2023

Le programme de performance sera organisé par un département de gestion de projet (PMO) allégé, placé sous la direction de Stephan Wöllenstein, responsable du département de gestion de projet. Les mesures concrètes nécessaires pour atteindre les objectifs du programme seront définies en concertation avec les représentants du personnel d'ici la mi-septembre. Le programme devrait être pleinement opérationnel en octobre 2023. Il sera transposé sous la forme d'un accord avec les représentants du personnel dans le cadre du cycle de planification.