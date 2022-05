RoadMate s’associe à Unripe du groupe Verbaere

Connue pour sa carte de paiement intelligente, RoadMate cherche à faciliter l’intégration du forfait mobilités durables (FMD) dans les entreprises. RoadMate ajoute un service supplémentaire à son offre en s’associant à Unripe, la start-up française spécialiste de la location de deux-roues et de trottinettes électriques qui évolue dans la galaxie de Verbaere Automobiles.

Concrètement, pour aider les salariés à faire le bon choix du véhicule, les services d’Unripe leur sont proposés, à savoir l’accès au catalogue de véhicules sélectionnés par Unripe sur des critères de qualité, de design, de fiabilité et d’autonomie. De surcroît, Unripe propose une formule avantageuse de location dont le loyer mensuel intègre une gamme de services sur-mesure pour simplifier le quotidien : livraison, entretien ou encore assistance à domicile. Le salarié n’a qu’à choisir les véhicules et les services qu’il souhaite en fonction du budget disponible dans le cadre de son forfait mobilité durable, plafonné par la loi actuelle à 600 euros par an.

L'expansion annoncée des mobilités douces

« Nous sommes persuadés que la révolution de l’usage des mobilités douces arrivera avec le FMD. Parmi les opérateurs, RoadMate avait la meilleure solution IT pour gérer la data collaborateurs et la gestion de parc, et s’associer à notre système. Le tout, associé à une équipe à notre taille, à l’écoute », pointe Jean-Charles Verbaere, président du groupe Verbaere Automobiles, qui a lancé Unripe au printemps 2021. Et d’ajouter : « Ainsi, nous proposons aux clients une solution complète en marque blanche, qui fournit la solution IT et le moyen de locomotion. Grâce à cette offre, nous voulons aider les entreprises à transformer le FDM en avantage employeur ».

« Nous souhaitons apporter des solutions concrètes pour simplifier la mise en place du forfait mobilité durable au sein des entreprises. Avec ce partenariat, les salariés profitent d’une réelle souplesse de fonctionnement qui ne leur impose plus de choisir entre les transports en commun et la mobilité individuelle décarbonée. Dans la limite du plafond de leur FMD, le passage de l’un à l’autre se trouve facilité », complète Mehdi Tanouti, président cofondateur de RoadMate.

Jean-Charles Verbaere, président du groupe Verbaere Automobiles