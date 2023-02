Roady et Rapid Pare-Brise affichent une croissance de 14 % en 2022

Le Groupement Les Mousquetaires vient de partager son bilan 2022. Son pôle automobile, composé des enseignes Roady et Rapid Pare-Brise, progresse de 14 %, plus que la croissance totale du groupe, de 2,3 %, hors carburant.

En 2022, l’ensemble des enseignes du Groupement Les Mousquetaires (alimentaire, bricolage et automobile) ont connu une croissance de 2,3 % avec un chiffre d’affaires établit à 36 milliards d’euros. Si on intègre les ventes de carburant, la croissance est de 8,2% pour un CA de 49 Mds€.

L’automobile représente moins de 1 % du CA du Groupement Les Mousquetaires

Plus précisément pour ce qui concerne l’automobile et les enseignes de centres auto Roady (119 centres en France et 36 Portugal) et des spécialistes du vitrage Rapid Pare-Brise (238 centres en France et 2 Belgique), le groupement indique avoir réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros hors carburant, soit une progression de +14,1%. Avec carburant, le CA réalisé est de 362 millions d’€ soit une croissance de +17,6 %. L’enseigne Rapid Pare-Brise a progressé de +22,4 %.