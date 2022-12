Roady et Rapid Pare-Brise électrisent leur parking avec Izivia

Le groupement Les Mousquetaires, qui pilote entre autres les marques de garages Roady et Rapid Pare-Brise, vient de signer un important partenariat avec Izivia, filiale d’EDF, pour le déploiement et l’exploitation de bornes de recharge pour véhicules électriques sur les parkings de ses établissements. Cela concerne aussi les enseignes Intermarché, Netto, Brico Cash, Bricorama et Bricomarché.

Le choix de l’installation ou pas, tout comme la puissance des bornes et le mode de tarification, est laissé aux chefs d’entreprise. Les Mousquetaires visent atteindre les 550 points de charge implantés sur 2023 partout en France. À ce jour, 156 points de vente ont déjà souscrit à l’offre pour installer au minimum deux points de charge. Vingt magasins sont déjà équipés.

Les bornes de recharge sont accessibles à tous les utilisateurs du Pass Izivia et aussi, grâce à l’interopérabilité, aux abonnés d’autres opérateurs. Un paiement en ligne par carte bancaire est également possible en scannant le QR Code présent sur la borne.