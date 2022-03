Roady et Rapid Pare-Brise s'orientent vers les nouvelles mobilités

Le groupement Les Mousquetaires, qui comprend Roady et Rapid Pare-Brise, dresse un bilan de l'année 2021 positif et se prépare à l'avenir entre digitalisation et nouvelles mobilités.

En 2021, tous pays confondus, les enseignes du groupement Les Mousquetaires (Intermarché et Netto ; Bricomarché, Bricorama, Brico Cash et BricoPrivé.com ; Roady et Rapid Pare-Brise) affichent hors carburant une croissance en progression de 1,8 % et un chiffre d’affaires de 35,282 milliards d'euros.

En ce qui concerne plus particulièrement les enseignes liées à la mobilité qui comptent 399 points de vente au total, les centres auto Roady et les centres de service vitrage Rapid Pare-Brise ont réalisé un chiffre d'affaires de 263,3 millions d'euros (hors carburant), soit une hausse de 14,6%. Avec carburant, le chiffre d'affaires réalisé passe à 307,6 millions d'euros, soit une croissance en hausse de 17,1%.

Roady compte 148 centres autos, avec 114 points de ventes en France et 34 au Portugal. Et de son côté, Rapid Pare-Brise compte 251 centres, dont 249 en France et 2 points de vente en Belgique. L’enseigne Rapid Pare-Brise a progressé de 9 %, avec notamment l'ouverture de 50 nouveaux centres. L'activité a souffert pour la deuxième année consécutive de la crise sanitaire, et de la crise économique et de l'inflation qui en découlent, mais Intermarché Mobilité a souhaité poursuivre le développement de ses enseignes. Le groupement a également déployé de nouvelles offres et solutions digitales, et de nouveaux services orientés vers les nouvelles mobilités (par exemple: location, vélos à assistance électrique, trottinettes…).