Roberlo lance son nouvel apprêt Velox

Velox est le dernier-né des apprêts de Roberlo qui se distingue par la productivité et l’efficacité qu’elle offre aux ateliers de carrosserie. Sa vitesse de séchage (ponçage possible après 30 minutes), son application sans flash off, son ponçage en une seule étape grâce à son fort pouvoir couvrant et sa finition fine en font le meilleur choix pour les ateliers de carrosserie qui privilégient ces caractéristiques.

La polyvalence d’application de cet apprêt autorise des applications en épaisseurs élevées, isolations et « mouillé sur mouillé ». Velox est disponible en noir et blanc, et est compatible avec la gamme de durcisseurs KX de la marque - qu’il partage avec les différents vernis de la gamme Kronox - et l’additif VOC Plus.

Le nouvel apprêt Velox intègre le processus Tempus à haute efficacité de Roberlo avec le mastic Racer 1, le système à base d’eau Blucrom et le vernis Kronox 620. Rappelons qu’il s’agit d’un processus conçu pour les travaux où la vitesse, l’efficacité, la productivité et les économies d'énergie sont essentielles.