Roland Berger table sur 200 000 camions électriques en circulation en Europe en 2030

Le cabinet Roland Berger vient de publier une étude sur les perspectives de développement des camions électriques. Il y dresse les principales offres de camions électriques à ce jour (Volvo Trucks, Renaults Trucks, Scania, Daimler Trucks, Man, Volta Trucks) et les différents partenariats existants pour accélérer leur diffusion.

« Le déploiement des camions électriques est actuellement en plein essor, avec une croissance d’environ 90 % en 2021 et 2022 » constate Roland berger qui indique que l’Europe est passée de 1 586 immatriculations en 2021 contre plus de 3 000 en 2022. Selon l’étude, même dans les scénarios les plus pessimistes, le parc de véhicules lourds alimentés par batterie devrait grimper en flèche pour atteindre au moins 200 000 véhicules d'ici à 2030 et jusqu'à 1,4 million pour atteindre les objectifs européens en matière de décarbonation.

Un bond de + 233 % pour l'installation de bornes de recharge

Ce développement de l’électromobilité s’accompagne du déploiement de bornes de recharge, avec 5 pays qui sont à l’avant-garde : Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie et Pays-Bas. On pourrait compte en Europe 14 700 stations en 2025 et 48 900 en 2030. Rien qu’en Allemagne, le cabinet table sur 4300 en 2025 at 14 300 en 2030. Pour la France, il faut s’attendre à un bond de +229 % de bornes, avec un volume passant de 1800 en 2025 à 5 800 en 2030.