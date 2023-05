Roland-Garros 2023 : Renault mène le jeu avec une flotte entièrement électrifiée

Partenaire premium de l'évènement depuis 2022, le constructeur français déploie un dispositif complet mêlant les dernières nouveautés et les modèles iconiques de la marque.

Le coup d'envoi du tournoi de Roland-Garros 2023 a été donné hier, lundi 22 mai, avec la première journée de qualifications. L'évènement tennistique français, dont la renommée internationale n'est plus à faire, est notamment accompagné par Renault, constructeur partenaire premium depuis l'an dernier. Pour l'occasion, le Losange déploie un dispositif de communication complet et met à disposition des joueurs comme des visiteurs une flotte de 185 véhicules composée notamment de 90 Megane E-Tech électrique, 30 Austral E-Tech full hybrid et 20 Espace E-Tech full hybrid.

Aux côtés des dernières nouveautés de la marque, les icônes de Renault ne sont pas en reste. Trois Twingo rétrofitées électriques, développées avec R-FIT, transportent les fans et invités à l'occasion des 30 ans du modèle. Les visiteurs qui veulent rejoindre le tournoi d’une façon durable peuvent également le faire grâce à la Renault Green Line. Enfin, la filiale de Renault dédiée à l'autopartage Zity by Mobilize offre aux fans la possibilité de se rendre sur place et de stationner près du stade sur l’une des places de stationnement dédiées.

La future Renault 5 en guest star

Présenté pour la première fois en 2021, le show-car Renault 5 Prototype joue les vedettes durant le tournoi et se pare d'élégance avec une nouvelle teinte blanc satin métallisée. Le véhicule embarque également de nouveaux attributs à l’instar des Croix de Saint-André, symbole emblématique du stade Roland-Garros, sur les grilles latérales et d'un logo rétroéclairé qui vient remplacer l’iconique chiffre 5 apposé. Ce modèle, qui préfigure une édition spéciale de la citadine 100 % électrique qui sera révélée en 2024, est exposé jusqu'au 11 juin sur le stand Renault installé dans les allées de Roland-Garros, aux côtés du 4EVER Trophy ainsi que du Renault Espace E-Tech full hybrid et Austral E-tech full hybrid.