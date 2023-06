Rolls-Royce récompense ses meilleurs distributeurs mondiaux

Rolls-Royce vient de récompenser ses meilleurs distributeurs mondiaux dans le cadre des World Dealer Awards. La marque de luxe de BMW AG a remis plusieurs trophées au niveau global mais aussi au niveau régional. Cette année, la cérémonie s’est déroulée en présentiel et à distance, dans un contexte très favorable, puisque la marque a battu son record historique de ventes en 2022. Pour la première fois, Rolls-Royce a dépassé la barre des 6 000 voitures livrées. « Nos partenaires distributeurs font partie intégrante de la famille internationale Rolls-Royce. Il est impossible de quantifier le rôle crucial qu’ils jouent dans notre succès global. Leur connaissance du marché local, leur expertise et leur engagement hyper-personnalisé auprès des clients sont centraux dans l’expérience que nous offrons en tant que véritable maison du luxe » souligne Henrik Wilhelmsmeyer, directeur des ventes de Rolls-Royce.

Londres et Philadelphie au sommet

Cette année, le prix de « Global Dealer of the Year » a récompensé deux concessions ex-aequo. Rolls-Royce London et Rolls-Royce Philadelphie se sont donc partagé le trophée le plus complet. Dans la catégorie « Sales », le vainqueur est Rolls-Royce Beijing Jinbaojie. Le prix « Ownership Services » est revenu à Rolls-Royce AGMC (Dubai), tandis que la catégorie « Provenance » a consacré Rolls-Royce Tokyo. Le trophée « Bespoke » a récompensé Rolls-Royce Munich alors que le trophée « Whispers » est allé à Rolls-Royce Brisbane. Enfin, le « Social Media Award » a distingué Rolls-Royce Hangzhou.