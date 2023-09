Ronan Chabot arrive au Liechtenstein en rachetant la concession Mercedes Weilenmann

Le groupe RCM, par l’intermédiaire de sa filiale SAGA Mercedes-Benz, s’implante au Liechtenstein avec l’acquisition du garage Weilenmann AG. Ce distributeur historique Mercedes-Benz est installé à Schaan depuis 1927. Il représente la marque à l’étoile depuis 1957 pour les voitures particulières et les utilitaires légers. Michael Weilenmann, CEO de Weilenmann AG, est la troisième génération de l’entreprise. « La fusion avec SAGA assure la continuité opérationnelle et garantit une perspective de développement à long terme pour l’entreprise et pour tous les clients et collaborateurs » explique le dirigeant. Cette acquisition intervient après celle du Ring Garage en Suisse en 2019. Ce nouvel établissement renforce la présence du groupe SAGA dans la région.

Expansion à l’étranger

Cette arrivée au Liechtenstein s’inscrit dans la stratégie d’expansion internationale du groupe. Ce dernier est implanté en Suisse, en Belgique et en Grande-Bretagne avec ses différentes filiales et marques. La firme représente notamment Toyota, Lexus, Mercedes-Benz et Porsche dans l’automobile. Loin de se limiter à ce secteur, l’entreprise est aussi présente dans le poids lourd avec Mercedes-Benz et dans le nautisme, avec Bénéteau et Azimut. Le groupe a vendu 20 500 VN pour 20 500 VO en 2022, avec un chiffre d’affaires de 1,6 milliards d’euros.