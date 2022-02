Ronan Chabot félicite Saga-Piret élu Meilleur concessionnaire automobile Mercedes-Benz de l’année

Le groupe SAGA-Piret (RCM), qui vend des voitures à Nivelles, La Louvière, Mons, Saint-Ghislain et Tournai, en Belgique, vient d’être couronné « Best Mercedes-Benz Dealer of the Year » pour la troisième année consécutive.

Pour la troisième année consécutive, le groupe belge SAGA-Piret, qui appartient à RCM (Ronan Chabot Management) a été désigné « Best Mercedes-Benz Dealer of the Year », la distinction la plus haute et la plus convoitée au sein de la marque allemande en Belgique et au Luxembourg. Il distribue des véhicules à à Nivelles, La Louvière, Mons, Saint-Ghislain et Tournai et fait partie de l'entité RCM Belgique dirigée par Ronan Chabot.

Toutes les activités de la concession ont été analysées et évaluées sur une période de douze mois, de la vente à la satisfaction des clients, en tenant compte à la fois de facteurs quantitatifs et qualitatifs. Mercedes-Benz octroie les récompenses sur la base d’une « Dealer Score Card ». Les clients de Mercedes-Benz jouent également un rôle important puisqu’ils peuvent s’exprimer sur la qualité du service, mais aussi sur les points à améliorer.

Quand le succès se nourrit du succès

« Nous sommes extrêmement fiers d’avoir été désignés meilleur concessionnaire 2021 et encore plus heureux de remporter ce trophée pour la troisième année consécutive », déclare Olivier Piret, directeur général de SAGA-Piret SA, avant de poursuivre : « Cela confirme que la voie que nous avons choisie il y a quelques années est la bonne : une professionnalisation poussée dans laquelle l’expérience client est systématiquement au cœur de nos préoccupations. C’est dans cette optique que toute l’organisation s’investit au quotidien dans nos concessions SAGA. Nous sommes ravis de constater que chacun des trophées précédents a non seulement été une récompense, mais nous a aussi systématiquement donné une nouvelle impulsion pour nous surpasser. Voir l’ensemble de nos efforts récompensés tant par nos clients que par l’importateur Mercedes-Benz est pour nous une très belle marque de reconnaissance ».

Nouvelle intégration réussie pour le groupe de Ronan Chabot

« Le renouvellement du « Best Mercedes-Benz Dealer of the Year » pour SAGA-Piret SA est une belle confirmation des performances signées par le groupe en 2019 et 2021 », commente Dieter De Bel, manager dealer development chez Mercedes-Benz Cars, tout en ajoutant : « Le groupe SAGA-Piret est né dans notre pays en 2019, à la suite de la fusion de l'entreprise familiale Piret avec le puissant groupe international SAGA. À l’époque, la décision de maintenir le fort ancrage local avait immédiatement été prise et c’est sans aucun doute le fondement du succès de SAGA-Piret. Le groupe promeut une professionnalisation très poussée des activités dans laquelle le client est toujours au centre des préoccupations. Ce qui le rend tout à fait unique, c’est que ces performances non seulement nous ont sauté aux yeux, mais ont également reçu l’aval de nos clients ».

Le palmarès complet du Best Dealer of the Year

Chaque année, Mercedes-Benz Belgium Luxembourg décerne plusieurs récompenses : « Best Dealer of the Year », « Best Customer Satisfaction » et « Best Workshop CSI ». Il convient de rpéciser que le garage Vereenooghe, situé à Veurne, a terminé sur la plus haute marche du podium dans la catégorie « Satisfaction clients », tandis que le site Decock de Zedelgem a décroché le prix du « Best Workshop CSI ».