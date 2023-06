Ronan Chabot renouvelle ses sites Mercedes de Cholet et Béthune

Le groupe RCM de Ronan Chabot vient d’inaugurer deux nouveaux sites Mercedes-Benz à Cholet (Maine-et-Loire) et Béthune (Pas-de-Calais). Le premier est une transformation totale tandis que le second regroupe l’activité des anciennes concessions de Lens et Béthune.

Le groupe RCM vient d’inaugurer deux nouveaux établissements Mercedes-Benz implantés à Cholet (Maine-et-Loire) et Béthune (Pas-de-Calais). Le premier est une transformation complète tandis que le second est un nouveau site, qui remplace l’ancien point de vente de Béthune et celui de Lens. Ce dernier établissement se situe avenue Éric Tabarly, à Bruay-la-Bussière. Il est consacré à la vente et à l’après-vente des modèles de la marque à l’étoile. L’activité se répartit entre un showroom de 370 m2 et un atelier de 440 m2. Les clients peuvent d’ailleurs observer les véhicules en atelier depuis le hall destiné aux véhicules neufs et d’occasion.

Tout Mercedes-Benz à Cholet

Le site de Cholet vient de bénéficier d’une réfection totale. Il figure parmi les établissements historiques du groupe de Ronan Chabot. Les nouvelles installations profitent d’une surface totale de 22 335 m2, dont 650 m2 de showroom. Toutes les activités de la marque Mercedes-Benz sont présentes sur ce point de vente. Les bâtiments accueillent donc les véhicules particuliers mais aussi les utilitaires légers et les véhicules industriels. Cette dernière activité a notamment bénéficié d’une surface agrandie, pour répondre aux dernières évolutions techniques et à la forte part de marché acquise sur ce territoire. Toutes les installations répondent aux dernières normes MAR2020 du constructeur. Ces deux points de vente flambant neufs ont été inaugurés par le dirigeant du groupe en présence des équipes en place. Tous deux sont déjà ouverts aux clients.