« Roole a enregistré une croissance de souscriptions de 14 % au premier trimestre 2023 », indique Jonathan Tuchbant

Auto Infos : Sur un marché du VN qui rebondit via un effet de rattrapage sur les livraisons, quelle a été votre performance au premier trimestre 2023 ?

Jonathan Tuchbant : Au niveau commercial, notre performance a suivi ce dynamisme et nous avons enregistré un volume de souscriptions en progression de 14 % par rapport au premier trimestre 2022. Cette croissance est aussi liée à la montée en puissance de nouveaux partenaires, comme GCA, par exemple, et à la confiance de nouveaux distributeurs, à l’image du groupe Gemy Automobiles.

« Une solution à la fois facile à vendre et facile à utiliser »

Auto Infos : Le lancement de la balise Rx constitue-t-il le temps fort de votre premier semestre 2023 ?

Jonathan Tuchbant : Si nous menons naturellement de front plusieurs projets, c’est assurément un temps fort pour Roole. Le développement de cette nouvelle solution a débuté il y a trois ans, avec un souci constant de recherche de simplicité, pour les concessionnaires et leurs forces de vente comme pour le client final. Nous proposons de surcroît un système anti-vol moderne à un coût proche du gravage, ce qui était un élément central du cahier des charges. Si le déploiement débute, les premiers retours sont très positifs : c’est un produit facile à vendre pour les commerciaux des concessions et les utilisateurs s’approprient très aisément son application. En plus de l'identification du véhicule la balise Rx permet d’offrir de nouveaux services connectés, comme l’écoconduite, par exemple, et pour les distributeurs, cela ouvre des perspectives concrètes de marketing prédictif.

Auto Infos : Avez-vous un objectif de vente précis pour cette nouvelle offre ?

Jonathan Tuchbant : Nous comptons atteindre un million de ventes d’ici à 2025, sachant que nous nous donnons aussi trente-six mois pour assurer la transition de l’ancienne gamme vers la nouvelle intégrant la balise Rx.

« Nous portons des projets qui vont au-delà du seul business »

Auto Infos : Après la remise des véhicules solidaires avec le groupe Bernard, pouvez-vous faire un point sur les activités à impact de Roole ?

Jonathan Tuchbant : Le pôle Impact de Roole comprend vingt collaborateurs aujourd’hui, sur un total de 300, et nous menons plusieurs initiatives solidaires. Il y a la plateforme permis-solidaire.org que vous connaissez, mais aussi donnervotrevoiture.org, en lien avec le réseau de garages Solidarauto avec le soutien du Secours Catholique. Les dons de véhicules progressent et nous avons enregistré un pic dans les jours qui ont suivi notre passage au journal télévisé, avec près de 200 dons. Par ailleurs, nous nous investissons localement avec les pouvoirs publics pour trouver des solutions de mobilité solidaire. Ainsi, dans la partie rurale du département des Yvelines, nous travaillons à la mise en place d’un pool de véhicules électriques en libre-service. Nous insistons aussi auprès des dirigeants politiques pour éviter d’envoyer trop de véhicules à la casse. Certains d’entre eux pourraient être reconditionnés et attribués à des initiatives de mobilité solidaire. Difficile d’être exhaustif, mais nous sommes aussi actifs sur la fresque du climat en interne. Notre vision est de développer des projets qui vont au-delà du seul business, à l'image des clubs automobiles étrangers.

Auto Infos : Roole cherche aussi à s’adresser au grand public en proposant des contenus, les « vues » sont-elles au rendez-vous ?

Jonathan Tuchbant : Nous proposons un média gratuit sur roole.fr, avec notamment des conseils utiles pour les automobilistes et des vidéos de qualité. Nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Instagram et Facebook où nous avons de bons retours. En 2022, plus d’un million de visiteurs uniques sont venus sur nos sites. Au mois de mars 2023, nous avons d’ailleurs dépassé le cap des 100 000 visiteurs uniques sur le média. C’est donc positif et c’est aussi un levier de fidélisation pour les membres de Roole, car nous proposons autre chose que des offres commerciales.