Rotary se lance dans le mobilier d’atelier

Baptisée Tune Series, la gamme de rangement proposée est la nouvelle offre de Rotary aux professionnels pour les ateliers de réparation mécanique et carrosserie d'automobiles permettant de réorganiser de manière optimale leurs espaces de travail et d'assurer des opérations sûres et dynamiques. Cette série de divers rangements représente une véritable nouveauté pour la marque Rotary, connue principalement pour les équipements d'atelier automobile. C'est un défi que la marque a relevé afin de continuer à élargir son portefeuille de produits et de s'affirmer comme un acteur capable de répondre aux besoins du marché.

La nouvelle offre comprend dix compositions de meubles au design rectiligne et élégant, qui peuvent être utilisées de manière polyvalente et efficace dans les espaces de travail les plus divers. Elles commencent par des compositions d'une hauteur minimale de 1,2 mètre, qui peuvent être étendues de manière modulaire avec des blocs-tiroirs, des chariots et des armoires jusqu'à une hauteur maximale de 2,72 mètres, que l'on peut augmenter en ajoutant des panneaux muraux vers le haut.

Angela Cinelli, product manager spare parts & accessories : « Avec l'introduction de la Tune Series, nous voulons offrir à nos clients une solution de fournisseur unique, où les meubles complètent de manière harmonieuse notre gamme de produits qui nous représente depuis toujours. L'innovation et la tradition, pierres angulaires incontestées de notre histoire, jouent ensemble une nouvelle mélodie. En effet, nous avons pensé à présenter un produit nouveau pour nous, mais avec des lignes simples et fonctionnelles qui confirment le professionnalisme du Made in Italy. »