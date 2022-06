Rouler au GNV est rentable dans certaines conditions selon le comité national routier

L'étude du comité national routier comporte différentes simulations selon le prix des carburants, le kilométrage annuel et le prix d'acquisition du véhicule afin de comparer la rentabilité d'un poids lourd gazole et GNV. Les conditions économiques de décembre 2021 affichaient un coût de carburant GNL (1,59€/kg) supérieur de 45% à celui du gazole (1,10€/l). Ainsi, le coût de revient rapporté à 1 tonne km transportée par un poids lourd GNL est supérieur de 18,2% à celui d’une tonne-km transportée par un poids lourd roulant au gazole. Ce dernier ne serait rentable que si son kilométrage annuel était supérieur d’au moins 81 100 km par rapport à celui d’un poids lourd gazole, soit 193 400 km. Parallèlement, avec un coût de carburant GNC (1,6480 €/kg) supérieur de 49% à celui du gazole (1,1050 €/l), le coût de revient rapporté à 1 tonne-km transportée par un poids lourd GNC est supérieur de 7,2 % à celui d’une tonne-km transportée par un poids lourd gazole. Ainsi, il ne serait rentable que si son kilométrage annuel était supérieur d’au moins 21 350 km par rapport à celui d’un poids lourd gazole, soit 112 850 km.

Avec cette étude, le CNR constate ainsi qu'un poids lourd GNV, plus cher à l'achat mais avec un prix de carburant initialement inférieur, n'est rentable par rapport à un camion gazole que si son kilométrage annuel est supérieur. Seulement, le prix du carburant GNV tend à augmenter ces derniers mois, voire dépasse celui du gazole, avec une hausse de 120% entre décembre 2020 et décembre 2021. Le premier trimestre 2022 confirme la tendance, avec une évolution par rapport à la moyenne annuelle 2021 de 72% pour le carburant GNV contre 32% pour le gazole professionnel. Ainsi le GNV et le GNC ne seraient rentables seulement s'ils étaient logiquement moins chers que le gazole.