Roulez au Superéthanol E-85 pour être Crit’Air 1 ?

Biomotors, entreprise spécialisée dans la conversion des véhicules essence au Superéthanol-E85, et son fondateur Alexis Landrieu, en lien avec d’autres acteurs de la filière*, sont à l’origine d’une demande auprès des autorités publiques en faveur de l’obtention de la vignette « Crit’Air1 » pour tous les véhicules équipés de boîtiers de conversion homologués E-85.

Alexis Landrieu milite depuis près d’1 an pour que les véhicules équipés de boîtiers de conversion au Superéthanol E-85, biocarburant, bénéficient d’une vignette Crit’Air 1, comme c’est le cas pour les véhicules utilisant du gaz et les hybrides rechargeables.

Une demande à l'étude

Selon Biomotors, le sujet est en phase d’étude. Un rapport établi par M. Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et Mme Anne-Marie Jean, vice-présidente de la métropole de Strasbourg, demande à ce que les véhicules ayant reçu une conversion E-85 soient systématiquement classés en vignette Crit’Air 1.

Pour le patron de Biomotors, « Ce récent rapport est une avancée majeure dans nos démarches. Les débats au sein du gouvernement vont continuer dans les semaines à venir et nous sommes confiants. L’E-85 répond non seulement aux enjeux climatiques et de qualité de l’air, mais moins cher à la pompe, il reste le carburant du pouvoir d’achat. En attribuant la vignette Crit’Air 1 à tous ceux qui ont converti leur véhicule à l’E-85, les pouvoirs publics favorisent l’acceptabilité sociale du dispositif ZFE-m en soutenant une solution accessible aux conducteurs les plus modestes ». A suivre !

*CGB, SNPAA, FLEXFUEL, MOBILIANS, MOBIVIA, POINT S et GROUPE RAOUX