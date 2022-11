Rousseau Automobile ouvre trois points de vente à Satrouville et Saint-Gratien

Le groupe Rousseau Automobile vient d’ouvrir trois nouveaux points de vente à Saint-Gratien et Sartrouville. Ces ouvertures concernent un centre VO, une concession Hyundai et une Dacia Box.

Le groupe Rousseau Automobile vient d’inaugurer trois nouveaux points de vente en région parisienne. Ces trois ouvertures concernent une concession Hyundai à Saint-Gratien (Val-d’Oise), une Dacia Box à Sartrouville et un centre de véhicules d’occasion dans cette même ville des Yvelines. Ce dernier établissement officie sous l’appellation Carpole Occasions, tandis que le point de vente Dacia arbore la nouvelle identité de la marque.

Complément géographique

Ces trois implantations renforcent la présence du groupe dans le Val-d’Oise et les Yvelines. Au total, le distributeur possède 43 points de vente et représente les marques Audi, Dacia, Devinci, Hyundai, Kia, Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault et Suzuki. L’enseigne Carpole Occasions a été lancée en 2017. Le point de vente de Sartrouville est le troisième, après Saint-Ouen-l’Aumône et Mantes-Buchelay. Le groupe possède également une activité de location de courte durée avec l’enseigne Salva Rousseau Automobile.