RSolutions Expertises et Optimum Automotive concluent un partenariat

La voiture connectée fait figure d’avenir sur le marché automobile, encore plus pour les professionnels. Et parce que les gestionnaires de flottes nécessitent une maîtrise des flux de datas pour optimiser l’administration de leurs parcs, le groupe filiale du Groupe Alliance Experts et la société réputée pour concevoir, développer et commercialiser des solutions innovantes pour les entreprises et les collectivités locales ont décidé d’allier leurs forces.

Ainsi, dans l’objectif d’étoffer leurs offres respectives, RSolutions Expertises et Optimum Automotive ont formé une collaboration basée sur la remontée de données que la plateforme de gestion d’Optimum Automotive est capable de collecter et de centraliser pour augmenter le niveau d’analyse des usages des flottes.

Trois solutions, trois cas d’usage

Dans le cadre de la solution R Opti Sinistre, permettant de maîtriser le coût des sinistres, « l’exploitation de la plateforme d’Optimum Automotive nous permet de remonter d’un niveau, en amont des sinistres, en prévenant le risque routier grâce à l’analyse des comportements de conduite », justifie Franck Guillou, directeur technique de RSolutions. La solution R In/Out, dédiée aux loueurs courte durée ou aux véhicules en autopartage, s’agrémente de technologies clés en main comme la gestion des réservations ou des outils statistiques.

Quant à la formule R Fleet, regroupant des prestations de gestion de flotte déléguée, elle propose désormais aux clients des audits d’électrification basés sur une analyse approfondie des usages des véhicules. De son côté, Optimum Automotive salue ce rapprochement avec RSolutions Expertises visant à « faire évoluer notre plateforme de gestion », explicite Daniel Vassallucci, CEO d’Optimum Automotive.