« RSolutions Expertises facilite la maîtrise des aléas d’une flotte automobile »

Franck Guillou, directeur technique chez RSolutions Expertises & Reference Expertise Groupe, explique : « Nous avons développé plusieurs outils avec un objectif simple : accompagner les responsables de parc dans les prises de décision afin d’optimiser leurs coûts, réduire le risque routier et accompagner au pilotage en temps réel de leur parc. » Réunies sous la bannière RSolutions Expertises, ces nouvelles solutions permettent d’externaliser une partie de la gestion de flotte qu’il s’agisse de véhicules légers, d’utilitaires ou de poids-lourd, et prochainement de vélos.

Tout pour suivre l’état du parc

Les trois offres récemment mises sur le marché ont ainsi pour objectifs de piloter les frais de remises en état afin de diminuer les coût de restitution, d’optimiser les immobilisation des véhicules en mutualisant les interventions et permettre globalement le suivi de l’intégralité de la vie des véhicules. « On s’est rendu compte que nombreux gestionnaires de parc n’ont pas de vision précise sur l’ensemble de leurs véhicules. C’est pourquoi les coûts engendrés ne sont pas optimisés et les objectifs rarement atteints. On a donc décidé de développer des outils 100 % numériques animés par notre équipe d’experts automobile pour répondre à ces problématiques actuelles », complète Franck Guillou. L’une des briques de cette nouvelle gamme de services, baptisée ROpti Sinistre, permet notamment aux conducteurs de déclarer les dommages sur une application dédiée qui, par le biais d’un algorithme, les qualifie et les quantifie. L’information est alors transmise au gestionnaire de flotte qui a le choix de déclarer, ou non, le sinistre auprès de son assurance automobile. « Ainsi, nous évitons la hausse de primes, nous maîtrisons les réparations et leurs coûts tout comme le délai d’immobilisation, précise le directeur technique. Au fur et à mesure des déclarations de dommages, nous faisons une expertise à distance pour que le responsable du parc ait une vue globale de l’état de sa flotte. L’objectif étant de maintenir en permanence les véhicules à l’état du cahier des charges du loueur. En outre, une qualification complète des dommages du parc en fin d’année permet à l’entreprise de renégocier le risque auprès de son assureur avec des effets de leviers non négligeables. » Les gains avancés par RSolutions Expertises varient de 15 % à 23 % pour des sociétés qui ne seraient pas encore très avancées sur le sujet. Le service, facturait en entre 6 et 19 euros par mois et par véhicule selon la taille du parc, est même garanti « satisfait ou remboursé ».

Du conseil en toute transparence et objectivité

L’autre avantage de cette offre réside dans l’implication du conducteur et la prévention du risque routier professionnel. « On agit inconsciemment sur le comportement des collaborateurs qui sont davantage impliqués dans la vie de leur véhicule, avance Franck Guillou. Grâce à l’analyse des dommages, il est aussi plus facile d’identifier les multi-accidentés et d’enclencher des actions autour de la sécurité routière. Nous travaillons notamment avec LVR Fleet sur ce sujet. » Plus globalement, RSolutions Expertises délivre une prestation de conseil afin d’aiguiller les entreprises vers les meilleures décisions à prendre pour optimiser leur flotte automobile et réduire les coûts engendrés. « Positionnés au cœur du système, nous pouvons exactement identifier leurs besoins avec une précision qui dessinera naturellement leurs attentes. Nos conseils seront toujours les plus appropriés et les plus pertinents. On l’explique par les qualifications de l’ensemble de nos salariés, notre important réseau de professionnels conjugué à notre détachement d’intérêts. En effet, selon la loi, les experts automobiles sont dans l’obligation d’être totalement neutres dans leur rapport d’expertise et ne peuvent bénéficier d’aucun intérêt financier ou autre, précise le directeur technique de la société. La profession exige également qu’ils soient les plus qualifiés, pointus et précis dans le domaine de l’automobile. Ce savoir-faire et ces obligations légales ont permis à RSolutions Expertises de créer de nombreux partenariats avec l’ensemble de l’éco système de la gestion de flotte automobile », conclut-il.