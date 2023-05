RSolutions s’allie à LVR Fleet pour la sécurité des pros

Depuis son lancement en 2021, la filiale du groupe Alliance Experts poursuit son déploiement en nouant des partenariats. Après s’être rapproché de l’entreprise de logiciel de gestion de flotte Optimum Automotive en novembre 2022, RSolutions Expertises vient de s’associer à LVR Fleet, entité réputée pour accompagner les entreprises dans la mise en place du plan de prévention du risque routier. LVR Fleet s’engage notamment à faire baisser de 15% le nombre d’accidents par nombre de véhicule en flotte au travers de campagnes de sensibilisation, d’entretiens post-accidents ou encore de sessions de e-learning.

Le tandem RSolutions et LVR Fleet a, lui, pour ambition de soutenir le projet Solution 360°, impliqué dans le management du risque routier et s’articulant autour de deux enjeux majeurs pour les sociétés, à savoir la protection du salarié parcourant mensuellement des milliers de kilomètres et la maîtrise des coûts induits. En œuvrant ensemble, RSolutions et LVR Fleet entendent donc étoffer le panel de services proposés aux flottes clientes et réduire encore un peu plus la sinistralité des parcs automobiles.

Élargir le champ d’action géographique

Outre cette participation conjointe à la Solution 360°, le choix stratégique de s’allier permettra également à RSolutions et LVR Fleet de couvrir la totalité du territoire français. Jusqu’alors, RSolutions ne comptait en effet que 450 collaborateurs et 50 agences en France. Proximité, expansion nationale et union des compétences constituent ainsi les trois piliers de cette association cohérente entre RSolutions et LVR Fleet.