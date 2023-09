Rugby et annonce d’un nouveau partenaire sur le stand Autolia Group à Equip Auto

Ecrans plats, grosses enceintes, large bar en bois et gros ballons de rugby recouverts des noms de ses partenaires… Le stand d’Autolia au salon Equip Auto de Lyon (28-30 septembre) ne passait pas inaperçu parmi ceux des autres professionnels de l'après-vente automobile et des services de mobilité connectée. Pour le premier déjeuner de l’évènement, le groupement créé en 2006 avait prévu un important cocktail pour annoncer notamment une toute nouvelle arrivée au sein de son écosystème de négociation centralisée des achats, de développement d’outils et de prestations de services.

Au lendemain de la victoire uruguayenne contre la Namibie (36-26), qui avait lieu au Groupama Stadium de Lyon pour la quatrième journée de la phase de groupes du Mondial de rugby, Autolia n’avait pas caché son attachement au ballon ovale. L’actualité favorisait forcément ce clin d’œil volontaire sur le stand. Le rugby est un sport partageant des valeurs communes et similaires avec le groupe, dont le slogan a toujours été « L’union fait la force ». C’est d’ailleurs en réaction à cette devise que Denis Descosse, directeur général d’Autolia Group depuis décembre dernier, a lancé un appel à tous les garagistes, prestataires de services, distributeurs, grossistes, ateliers et tous les autres acteurs de l’après-vente à le rejoindre. Tous pourraient trouver des avantages à rentrer dans l’environnement Autolia.

Norca et ses pièces détachées pour poids lourds signent chez Autolia

Valeurs communes. C’était sans doute l’un des mots clefs de l’intervention de Denis Descosse, qui avait notamment tenu à remercier explicitement tous les partenaires du groupement. C’est ainsi que Norca a été officiellement présenté comme nouveau partenaire arrivant dans l’écosysème d’Autolia. Acteur majeur des produits de première monte, partenaire de nombreux équipementiers et spécialiste de la vente de pièces détachées poids lourds multi-marques, le marque créée à l’origine en 1939 pour fabriquer des charrues et socs pour l’agriculture profitera désormais des atouts proposés par Autolia. Tout en conservant son autonomie, Norca espère développer de nouvelles perspectives économiques qui se concrétiseront idéalement par un gain de parts de marché.

Faire du business à taille humaine, telle était l’une des autres revendications faites par le groupement présidé par Laurent Brutanel. Lors de son allocution d’une petite quinzaine de minutes, Denis Descosse a également évoqué le nom de Motor Partner, dont le logo apparaissait à plusieurs endroits stratégiques du stand. Encore en cours de développement et pas encore véritablement présenté, il devrait s’agir d’un réseau international censé développer l’activité des ateliers indépendants. Sur le territoire national, Autolia Group revendique à ce jour 587 ateliers de réparation sous enseignes. Un chiffre qui atteindrait les 6 500 à l’échelle européenne. Nous en saurons sûrement davantage sur Motor Partner dans les prochains jours.