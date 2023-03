« Rx », la puce connectée de Roole qui détecte les véhicules volés

En France, un véhicule est volé toutes les 4 minutes et seulement 39 % d’entre eux sont retrouvés. Pour accroître ce taux, le club automobile Roole (ex-Club Identicar) a imaginé la balise « Rx ». Roole projette que plus d’un million de véhicules seront équipés de cette nouvelle technologie d’ici à fin 2024.

Concrètement, dissimulée dans un véhicule, cette balise peut être détectée à tout moment par les forces de l’ordre et l’ensemble de la communauté Roole, qui compte plus d’1,2 million de membres sur le territoire. Lorsque le véhicule est déclaré volé, le traceur se connecte à un réseau pour transmettre les informations de localisation et connaître ainsi la position du véhicule volé. Les données de localisation sont sécurisées (et anonymisées) à l’aide d’une technologie blockchain chiffrée de bout en bout. Une technologie qui doit aider les forces de l’ordre à retrouver un véhicule dérobé.

« Avec ce dispositif, nous offrons à nos membres une solution économique pour protéger leur véhicule contre le vol. Cette balise sera proposée au cours des prochains mois à tous les nouveaux membres Roole, à travers notre réseau de partenaires concessionnaires », commente Romain Lebègue, directeur marketing de Roole.

L’offre se décline en deux niveaux. Le premier, « Protect », est réservé aux forces de l’ordre. L’application leur permet de détecter toute balise située dans un rayon de 50 mètres. Le second, « Premium », repose sur le maillage communautaire où tous les membres du club deviennent des potentiels détecteurs des balises « Rx ». Ainsi, en cas de vol d’un véhicule, tout membre équipé de l’application, passant dans un rayon de 50 mètres de la balise, va communiquer de manière anonyme et sécurisée la position du véhicule volé qui sera immédiatement transmise aux autorités.

Ajout de services numériques

Associée au téléphone, la balise « Rx » propose des services connectés tels que l’écoconduite et le carnet d’entretien digital. Chaque trajet est détecté par l’application Roole Premium, ce qui permet de faire une analyse des comportements de conduite. Des conseils adaptés à chaque situation sont donnés au conducteur.

Le kilométrage du véhicule devient une donnée exploitable pour la concession, qui dispose d’une plateforme de fidélisation lui permettant de paramétrer des campagnes de communication multicanal et ciblées. Autant de nouveaux services dont l'objectif est la fidélisation à l’après-vente. Ce lancement s’accompagne de plus de l’évolution des prestations d’assurance complémentaire, toutes intégrant la balise « Rx ».

« D’ici à fin 2024, l’ensemble des distributeurs de Roole pourront proposer notre nouvelle gamme comprenant la balise "Rx" à leurs clients lors de la vente de VN et de VO. Cette nouvelle gamme s’accompagne d’une forte digitalisation de l’offre avec des produits à très forte valeur ajoutée pour notre réseau de distribution », conclut Frédéric Fache, directeur commercial de Roole.