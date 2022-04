Ryobi motorise le cliquet

Le fabricant d’outillage électroportatif poursuit le développement de ses gammes d’extension 18V ONE+ avec plusieurs nouveaux outils qui font leur arrivée dans l’univers de l'entretien, la maintenance et la réparation automobile, dont une originale clé à cliquet ¼’’ d’une grande agilité.

La nouvelle clé RRW1814-0 à col allongé de 82 cm, fait partie de la nouvelle gamme d’outils Haute Performance (HP). Équipée de la nouvelle technologie HP de la marque, elle offre un meilleur ratio compacité/ performances, ceci grâce à une gestion électronique plus efficace et adaptée à chaque outil.

La technologie HP permet ainsi de concentrer un maximum d’énergie dans cette clé à cliquet très compacte et légère (1,2 kg). Avec son col allongé, elle est la solution de fixation et de serrage/desserrage idéale pour la maintenance et de la réparation automobile notamment lorsqu’il s’agit de travailler dans des emplacements très confinés et/ou profondément dans les moteurs. Plus puissante, plus autonome, la clé à cliquet RRW1814-0 délivre un couple maximal de 60 Nm et une vitesse de 330 tr/min pour un rendement maximal.

Alimentée par une batterie 18V 5,0 Ah, elle peut desserrer jusqu’à 500 boulons de 10 x 25 mm. Sa gâchette pleine main qui intègre un large interrupteur permet de travailler à bout de bras sans fatigue et de mieux contrôler l’application en cours. Pratique, un inverseur de rotation passe rapidement de la fonction vissage à dévissage en un tour de main. Compacte et légère, elle est très maniable et sa poignée avec revêtement micro-alvéolé GripZone renforce la prise en main ferme et confortable de la clé à cliquet.