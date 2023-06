S'offrir une BMW 100 % électrique ne coûte pas plus cher qu'une BMW thermique

Sortez les calculettes ! Chez BMW, les véhicules 100 % électriques et ceux thermiques sont désormais vendus au même tarif. À condition d’opter pour un financement maison. En concessions, les modèles électriques et thermiques (essence ou diesel) sont toujours étiquetés à des prix différents, mais la filiale française du constructeur allemand a décidé de fixer des loyers équivalents. Quelle que soit la motorisation retenue par le client.

Proposées avec le même niveau d'équipement que leurs homologues thermiques, et avec le même couple durée/kilométrage [36 mois / 30 000 km, ndlr], les BMW 100 % électriques affichent un loyer sans apport inférieur de 100 euros en moyenne par rapport au modèle thermique équivalent. « Ce qui permet de profiter d'une expérience de conduite électrique sans compromettre le budget mensuel », commente la marque.

Afin d'illustrer concrètement cette nouvelle offre commerciale, BMW Group France prend en exemple la BMW i4 eDrive 35 M Sport proposée à 590 euros par mois, sans apport. Une somme inférieure à son homologue thermique la BMW Série 4 Gran Coupé 420i M Sport proposée à 690 euros par mois.

Cette « parité des loyers entre voitures électriques et thermiques » est proposée sur les berlines BMW i4 (590 euros par mois) et BMW i5 (890 euros par mois) mais aussi sur les SUV BMW iX1 (490 euros par mois), BMW iX3 (590 euros par mois) comme sur le vaisseau amiral BMW iX (890 euros par mois).

BMW Group France rappelle également que « des économies peuvent également être réalisées au quotidien grâce auxsur les voitures électriques ». Aussi chaque véhicule est livré avec le bouquet de services BMW Charging (une carte de recharge et un identifiant unique pour l'application MyBMW) permettant d'utiliser des bornes de recharge partout en France et dans toute l'Europe « à des prix transparents, standardisés et abordables ». Enfin, en vue d'accompagner la transition énergétique de ses clients, la marque offre [jusqu'au 31 décembre, ndlr]