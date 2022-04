Saemes et TotalEnergies inaugurent un parking équipé de plus de 500 bornes de recharge

L’opérateur de stationnement en Île-de-France et le groupe multi-énergies ont noué un partenariat pour mettre à disposition des conducteurs de véhicules électriques quelque 505 bornes de recharge au sein de son parking parisien. Soit le plus important en termes d’équipement de points de charge de France.

Afin d’accompagner la transition énergétique du parc roulant d'Île-de-France, Paris et sa périphérie s’apprêtant à devenir une ZFE (zone à faibles émissions) dès la fin de l’année 2022, les acteurs de la mobilité s'engagent. La preuve avec Saemes, qui exploite plus de 70 parkings (équivalant à 30 200 places en ouvrage et en voirie) et accueille plus de 2,3 millions de clients chaque année, de faciliter les trajets branchés des usagers franciliens. L’entreprise a en effet doté son parc de stationnement Madeleine-Tronchet, dans le 8e arrondissement de Paris, de 505 bornes de recharge électrique ouvertes au public.

Optimiser les espaces de stationnement

D’une puissance de 7 à 22 kVA, ces points de charge sont compatibles avec l’ensemble des véhicules électriques du marché. Leur alimentation en électricité se veut aussi d’origine 100% renouvelable et une zone de 30 bornes de recharge s’avère spécifiquement dédiée aux deux-roues électriques. Installée et opérée par TotalEnergies et Sogetrel, cette infrastructure de recharge crée l’événement puisqu’elle s’inscrit comme la plus grande jamais déployée en France dans un parking. Elle propose également des tarifs avantageux comprenant un coût de service de 0.50€ TTC et un coût de recharge de 0.40€ TTC par kWh. Les utilisateurs y auront accès simplement avec la carte Fleet de TotalEnergies ou avec d’autres cartes d’opérateurs de service de mobilité et ils pourront payer en ligne en scannant un QR Code.

Retenus par Saemes après un appel d’offres, TotalEnergies et Sogetrel envisagent par la suite de faire sortir de terre plus de 350 bornes dans les prochaines semaines au sein du parking de Saint-Augustin Bergson cette fois, toujours dans Paris (8e). Parallèlement, environ 240 bornes de recharge sont déjà disponibles dans le parc de stationnement de Porte d’Auteuil (Paris 16e) auxquelles s’ajoutent les 12 bornes du parking de Jean Bouin (Paris 16e). Objectif au terme de 2022 : atteindre « 1 100 bornes réparties dans les parkings souterrains opérés par Saemes à Paris » espère Philippe Callejon, directeur Mobilités et Nouvelles Energies France de TotalEnergies. De quoi aider Saemes à répondre « à la volonté de la Ville de Paris d’équiper 50% de la capacité publique des parkings en bornes de recharge électrique » affirme Ghislaine Geffroy, Directrice Générale de Saemes.