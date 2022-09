Saf-Holland et Carrier Transicold partenaires

Le spécialiste des essieux, Saf-Holland, annonce sa collaboration avec le spécialiste de groupe frigorifique, Carrier Transicold, pour le développement de l’essieu de production d'électricité par récupération SAF TRAKr. Ce dernier permet l'autonomie du groupe frigorifique Vector eCool du frigoriste pendant la conduite du camion. Sa production doit prochainement débuté.

« Nous avons un partenariat très étroit et dynamique et regardons avec fierté les résultats de notre coopération jusqu'à présent. Le SAF TRAKr a obtenu de très bons résultats lors de la phase de tests pluriannuelle et est maintenant prêt pour la production en série », s’enthousiasme Christoph Günter, président Europe, Moyen-Orient et Afrique ainsi que Chief Technology Officer chez SAF-HOLLAND.

Les deux partenaires ont pour objectif sur le long terme de fournir à leurs clients un parc complet 100 % électrique avec une solution plug & play. « Nous croyons que connecter le système de récupération SAF TRAKr à notre Vector eCool renforcera notre position en tant que pionnier de la réfrigération de remorques à très faibles émissions, avec une solution qui offre puissance, pas d'émission directe et un fonctionnement silencieux » déclare Victor Calvo, président International Truck & Trailer chez Carrier Transicold.

Dans la solution, le frigoriste fournit le système de récupération d’électricité produit par l’essieu électrifié, c'est-à-dire le bloc de batterie, le système de commande et l’unité de refroidissement. La récupération d'énergie est utilisée pour produire l'électricité de l’unité de réfrigération de la remorque pendant la conduite.

L’essieu est en mesure de convertir l’énergie cinétique générée par le roulage et les freins de la remorque en électricité. Celle-ci est temporairement stockée dans une batterie lithium-ion ou utilisée pour alimenter en électricité les consommateurs auxiliaires de la remorque pendant la conduite.