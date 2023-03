SAF-Hollande se met à la télématique avec SAF TrailerMaster.

Le spécialiste des essieux et des sellettes pour remorques, SAF-Holland, vient de mettre sur le marché une solution de télématique pour rendre les ensembles tractés intelligents : SAF TrailerMaster.

Avec cette solution, l’équipementier souhaite proposer aux gestionnaires d’augmenter la productivité de leur flotte sur la base d’une meilleur coordination des camions et en évitant des temps d’arrêt contreproductifs. « Si, par exemple, la pression des pneus est continuellement surveillée et adaptée, cela réduira la consommation de carburant. Cela économise des coûts et réduit les émissions de CO2 » argumente David Meder, Chef de produit Smart Trailer.

Le SAF TrailerMaster, développé par la filiale britannique de SAF-Holland Axscend, connecte les composants, numérise les processus et automatise la communication entre la remorque, le conducteur et l'opérateur de la flotte. L'application télématique affiche toutes les données de véhicule et de mouvement de manière centralisée et en temps réel. Cela permet au gestionnaire de toujours garder un œil sur l'emplacement, la charge ou le kilométrage de la remorque mais aussi de surveiller l'état des pneus et des freins.

La maintenance du camion peut être ainsi anticipée. En cas de panne, la solution permet des diagnostics rapides et transmet les notifications de dommages. Tous les documents pour les tâches de service peuvent être gérés de manière centralisée et exportées vers d'autres systèmes.

Les données collectées en temps réel sont sécurisées et stockées dans un cloud protégé. L’application peut fonctionner sur PC, tablette ou smartphone. L’éditeur évoque des interfaces utilisateur simples avec des tableaux de bord clairement structurés.