« Safe Fleet Day » : Johnson & Johnson renouvelle son opération de prévention du risque routier

Selon une information publiée sur le site de la sécurité routière, le 18 octobre dernier, le « Safe Fleet Day » de Johnson & Johnson a débuté par une conférence retransmise en direct aux 300 managers de l’entreprise, avec les interventions de la déléguée interministérielle à la sécurité routière Florence Guillaume et du président de du groupe, François Gaudemet. De nombreux ateliers de sensibilisation et prévention ont ensuite été proposés aux participants : simulateurs de conduite automobile et deux-roues, formations de sécurité routière au moyen de casques de réalité virtuelle, quiz buzzer sécurité routière, atelier réparation vélo, voiture tonneau et voiture test choc etc. La préfecture de police était également présente. Elle a animé un stand stupéfiants avec simulation des effets sur la conduite, des ateliers addictions et alcools ainsi qu'une démonstration radar.

Johnson & Johnson figure parmi les premiers signataires des 7 engagements pour une route plus sûre. L'entreprise a mis en place son programme Safe Fleet en 1994. Il est basé sur la formation régulière des salariés, des règles strictes au volant, une responsabilisation totale des conducteurs et l’intégration de la prévention routière aux objectifs annuels des managers du groupe.