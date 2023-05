Salon auto moto de Liévin : "La mobilité doit être accessible et un plaisir", selon Jean-Paul Lempereur

Pour la deuxième année consécutive, le groupe Lempereur organisait à Liévin à partir du 12 mai 2023, un salon rassemblant l’ensemble des modèles électriques qu’il commercialise pour l’automobile et la moto. Dans le cadre du stade Aréna de Liévin, plus de 10 000 personnes étaient attendues sur deux jours et demi. Une vraie réussite pour un groupe dont l'ancrage régional n'est plus à prouver.

La mobilité doit être accessible et rester un plaisir

« Nous avons organisé cette année un salon auto et moto tout en continuant à travailler avec des partenaires comme « Ma borne auto ». Le thème, c’est : la mobilité de demain ne doit pas être un problème mais rester facile et surtout un plaisir.", déclare Jean-Paul Lempereur président du groupe Lempereur. "On veut faire rêver les gens. Nous représentons quatorze marques de voitures et en moto neuf marques. L’an passé, nous avions réalisé 500 essais de véhicules sur deux jours. Après l’électromobilité l’an passé, nous avons opté pour un salon toutes énergies confondues afin de plaire au plus grand nombre".

Un corner B2B pour les acheteurs professionnels

« Nous avons aussi un corner B2B qui n’existait pas l’année dernière », ajoute Jean-Paul Lempereur. « Nous avons fait une conférence sur l’électrification tout en ayant à l’extérieur du centre de véhicules d’occasion.

Ouverture du centre Moto Valley début juin

Le centre Moto Valley va ouvrir début juin 2023 à cinq minutes sur le périphérique d’Arras. « Nous allons y ouvrir un vrai centre de vie avec des food trucks, un moto école en permanence et la Mutuelle des Motards ou encore un barbier coiffeur. Nous cherchons à être plus émotionnels que rationnels dans le groupe. Nous souhaitons devenir des fournisseurs de mobilité de la trottinette au scooter en passant par la moto ».

Côté résultats pour ce début d’année 2023, le groupe Lempereur a fait un bon premier trimestre en volume et rentabilité. « En revanche, nous avons mangé toute notre avance en avril avec un coup d’arrêt terrible suite aux grèves et la période des vacances. Rien n’a encore repris pour l’instant. En avril, nous avons fait -48% par rapport au plan de marche en commandes. Les livraisons restent chez Opel et Fiat, et Hyundai c’est compliqué aussi".

Au niveau de la marque chinoise MG, Jean-Paul Lempereur est « très satisfait de distributeur ses modèles même s’il pense que la marque doit assumer désormais la montée en charge des nouveaux volumes ». A noter enfin l'initiative du groupe qui a créé une concession mobile avec une voiture déposé sur un conteneur.