Salon automobile de Munich 2023 : un positionnement en eaux troubles

Même s'il bénéficie toutefois d’un grand nombre de nouveautés, lesquelles s’articulent autour des nouvelles thématiques : l’électromobilité, la conduite autonome, la recharge rapide des batteries et leurs nouvelles technologies ainsi que sur le software, le salon automobile de Munich 2023 n'a plus rien à voir avec les grands salons automobiles qui existaient avant.

La présence des équipementiers intrigue !

Le salon automobile de Munich ouvre officiellement ses portes au grand public aujourd’hui, 5 septembre 2023, à l’occasion de l’inauguration officielle du chancelier Olaf Scholz. En découvrant les cinq petits halls de Messe Munich, les visiteurs seront surpris de l’absence des voitures exposées. Il y en a en fait très peu et en tous cas, cela n’a rien à voir avec les démonstrations passées et les circuits intérieurs de l’ancien salon de Francfort.

Nous sommes réellement entrés dans un nouveau monde où l’électromobilité prévaut. Par peur sans doute de devoir faire face à des manifestations des écologistes, les organisateurs ont gommé la voiture pour ne présenter que quelques voitures électriques. Mais surtout tout l’écosystème autour de celle-ci : la batterie, les différentes technologies et les infrastructures de recharge.

Aux frontières de l'univers professionnel

D’un salon automobile grand public, le salon de Munich navigue désormais aux frontières de l’univers professionnel. La présence en nombre d’équipementiers allemands et chinois justifient également ce positionnement. A l’instar du salon de Paris qui avait accueilli l’édition Equip Auto réservée aux professionnels, le mélange des genres se répond désormais au fur et à mesure que les salons automobiles grand public perdent de leur intérêt dans le monde entier. Sauf un seul : Shanghai qui domine le monde désormais.

Comme à Paris, un grand nombre de visiteurs sera certainement déçu par ce nouveau positionnement. Il faudra attendre la fin de la semaine et l’évaluation du nombre de visiteurs pour en juger réellement.

La montée en puissance des constructeurs chinois

En dehors des constructeurs chinois, on retrouve aussi Tesla qui a fait le minimum avec un petit stand. Renault est présent à Munich pour présenter son nouveau Scenic full électrique. Citons également la présence de Cupra et Polestar. A noter, face au stand BYD la présence de Crédit Agricole qui poursuit son développement européen dans l’électromobilité verte avec ses marques CA Auto Bank notamment.

Des enjeux majeurs pour l'industrie automobile européenne

L’enjeu pour les constructeurs allemands est simple : céder le moins possible de parts de marché aux nouveaux entrants comme les constructeurs chinois et Tesla. Certains observateurs estiment que ces nouvelles firmes non européennes pourraient rapidement prendre 5 à 10% du marché européen. D’autres plus pessimistes placent cette barre à 15%. Dans le même temps, les constructeurs allemands qui réalisent de 30 à 40% de leurs ventes en Chine doivent se battre pour ne pas se faire sortir du marché chinois. En dehors de l’américain Tesla, qui domine aujourd’hui l’Europe avec son Model Y, deux constructeurs chinois attirent toutes les attentions : BYD et MG Motors. A noter que Qualcomm, Nvidia et Mobileye d'Intel mettront en avant également leurs dernières technologies, aux côtés de Google et Amazon.

Un congrès chinois s’installe à Munich !

Autre signe des temps comme une nouvelle provocation vis-à-vis de l’Europe automobile : La vitrine de la mobilité électrique de la Chine, le World New Energy Vehicle Congress, se tiendra dans le cadre du salon de Munich le 6 septembre, la première fois qu'il sera organisé en dehors de la Chine.

Le Salon IAA de Munich bénéficie toutefois d’un grand nombre de nouveautés, lesquelles s’articuleront autour des nouvelles thématiques : l’électromobilité, la conduite autonome, la recharge rapide des batteries et leurs nouvelles technologies ainsi que sur le software.