Salon automobile de Munich : Le chancelier allemand zappe les stands chinois

A l’occasion de son discours inaugural, le chancelier allemand est rentré aussitôt dans le vif du sujet à savoir la concurrence chinoise en Chine et sur le sol européen.

"La première révolution de la mobilité a commencé à Munich il y a 135 ans », a-t-il déclaré en préambule. « Et la deuxième révolution - vers une mobilité respectueuse du climat - est également à l'origine ici à l'IAA MOBILITY. Ce sont les fabricants de voitures électriques puissantes, abordables et belles qui rendent la mobilité électrique attrayante", a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz lors de l'ouverture officielle ».

Les constructeurs allemands s’inquiètent

Une concurrence qui bouscule l’édifice allemand et la Deutsche Qualität fortement ébranlée en Chine depuis près d’un an. Les constructeurs allemands : Volkswagen Group, Mercedes-Benz et BMW dominent l’Europe et les segments premium depuis plusieurs décennies. Seulement voilà : la voiture électrique a changé la donne. La puissance et l’avance technologique chinoise affole les compteurs et l’ensemble de l’industrie allemande, des constructeurs aux équipementiers.

Les constructeurs allemands sont énervés et très inquiets. Ils ne s’en cachent pas. Ils essayent de sauver leur peau en Chine tout en se préparant à une guerre commerciale sur le sol européen contre l’américain Tesla et l’ensemble des marques chinoises qui débarquent les unes après les autres avec de meilleurs produits plus abordables .

Usant d’un discours assez peu convaincant par rapport aux précédentes concurrences des marques japonaises et corréziennes dans les années 80, le dirigeant allemand a balayé d’un revers de la main la concurrence chinoise. Rappelant que l’industrie allemande était encore en capacité d’être la meilleure au niveau international.

« N’ayez pas peur »

En réponse à cette inquiétude exprimée par l’association des constructeurs allemands, le chancelier a déclaré « qu’il ne fallait pas se laisser intimider par l’essor des constructeurs » mais qu’au contraire cette concurrence était stimulante.

Malgré une manifestation d’activistes comme en 2021, déambulant ensuite dans les cinq petits halls du salon de Munich 2023, le chancelier a savamment sélectionné les stands sur lesquels il devait d’arrêter. Aucun constructeur chinois dont le géant BYD, premier constructeur mondial dans la voiture électrique, n’a eu les faveurs du chancelier. On peut même dire qu’il les a boudés tant ils sont omniprésents sur cette édition 2030 du salon automobile de Munich. Notamment BYD qui a fait de son stand une exposition à l’ancienne comme avant !

Bien entendu, Olaf Scholz a privilégié les stands des industriels allemands : BMW, Mercedes, Volkswagen, Bosch, Continental ou ZF. Il a fait une exception avec Tesla montant à bord d’une voiture et Samsung ou encore CATL avec lesquels l’Allemagne a des intérêts sur le sol allemand.

40% d'exposants chinois

Pour rappel, plus de 40% des exposants du salon sont des entreprises chinoises. Les exposants chinois sont ainsi deux fois plus nombreux que lors de la première édition en 2021. A l’instar des autres salons automobiles grand public au niveau mondial, sauf en Chine, les grands constructeurs boudent cette édition de Munich préférant recentrer leur communication produits sur d’autres supports digitaux ou réseaux sociaux. A Munich, on retrouve bien entendu les constructeurs allemands : BMW Group, Volkswagen Group et Mercedes-Benz. Des équipementiers comme Bosch, Denso, ZF. et Continentale doivent faire face aussi à la concurrence chinoise sur leur marché européen. Stellantis n’a fait le déplacement qu’avec sa marque Opel tandis que Ford est également présent. Toyota et les autres grands groupes automobiles japonais n’ont pas fait le déplacement non plus.