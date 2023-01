Salon de Bruxelles : Dacia donne plus de force à sa minicitadine électrique Spring

Apparue sur les routes au printemps 2021, la minicitadine roumaine 100 % électrique arborant désormais la nouvelle identité visuelle de la marque reçoit également le renfort d'une nouvelle motorisation, plus puissante.

Si l'on omet la présence du concept-car Dacia Manifesto, la principale nouveauté Dacia du Salon automobile de Bruxelles, c'est elle : la Spring. Bien connue de nombreux clients particuliers et professionnel - elle s'est déjà écoulée à plus de 100 000 exemplaires en Europe - ainsi que des utilisateurs de différents services d'autopartage, la petite quatre portes électrique fait évoluer sa fiche technique.

Aux côtés de la version Electric 45 prend désormais place une version Electric 65. Plus concrètement, la minicitadine 100 % électrique reçoit une nouvelle motorisation de 48 kW (soit 65 chevaux) et voit son autonomie être portée à 220 kilomètres. La Dacia Spring équipée du moteur de 33 kW (45 ch) et de la même batterie de 27 kWh reste bien entendu au catalogue.

Dacia simplifie la gamme de la Spring

Pour clarifier les choses, les équipes marketing de Dacia ont recomposée la gamme du véhicule. Ainsi, la motorisation la moins puissante est associée à la finition d'entrée de gamme Essential et le nouveau moteur à une version haut de gamme, plus typée baroudeuse, baptisée Extrême. Dans les deux cas, l'équipement paraît assez complet pour le segment.

Quant aux tarifs, qui n'ont cessé d'évoluer depuis la commercialisation du véhicule en 2021, il faut compter un ticket d'entrée dépassant de peu la barre psychologique des 20 000 euros, hors nouveau bonus écologique. Les particuliers peuvent ainsi retrancher à ce prix 5 000 euros d'aide et les professionnels 3 000 euros.

Dacia Spring 2023 : la gamme, les prix Version Motorisation Tarif Dacia Spring Essential Electric 45 20 800 € Dacia Spring Extrême Electric 65 22 300 €

Les commandes de la nouvelle Dacia Spring Electric 65 seront officiellement ouvertes le 17 janvier, pour des livraisons annoncées avant l'été. .