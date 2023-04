Salon de Shanghai : rampe de lancement pour les marques chinoises en Europe

Après quatre ans d'absence suite à la crise Covid-19 en 2020, le Salon automobile de Shanghai est devenu un événement incontournable pour les amateurs de voitures électriques ! Peut-être le dernier au monde puisque les grands salons automobiles grand public sont tous en difficulté en Europe et aux Etats-Unis. Et pour cause : la Chine est devenue le plus grand marché automobile au monde, avec plus de 23,6 millions de véhicules vendus en 2022. La 20ème édition d'Auto Shanghai, qui s'ouvre le 18 avril 2023, sera l'occasion pour les marques chinoises de montrer leur savoir-faire en matière d'e-mobilité et de démontrer qu'elles ont une avance incontestable sur les marques occidentales.

Les champions de l’électromobilité

Sur un marché où l'électrique représente déjà 25% des ventes, les marques chinoises ont une longueur d'avance sur leurs concurrentes étrangères. Les constructeurs européens et américains seront donc présents en masse pour découvrir les dernières tendances en matière de voitures électriques et pour tenter de rivaliser avec les marques chinoises. Les champions de l'électromobilité, tels que BYD, ont déjà commercialisé plus de 911 000 véhicules en 2022, tandis que Tesla a vendu 1,3 million d'unités. Il sera donc intéressant de voir qui sortira vainqueur de cette bataille pour la suprématie sur le marché automobile.

L’émergence des petits véhicules électriques abordables

Mais ce n'est pas tout : les marques chinoises ont également développé des petits véhicules électriques abordables, parfaitement adaptés aux Zones à faibles émissions prévues en France à partir de 2025. Des marques comme Zeekr, qui appartient au groupe Geely, débarqueront en Europe avec leurs premiers modèles, tandis que BYD présentera sa petite citadine Seagull, dotée d'une batterie sodium-ion moins chère que le lithium-ion.

Le Salon automobile de Shanghai est ainsi devenu la rampe de lancement des voitures électriques chinoises qui s'exportent désormais beaucoup plus facilement vers l'Europe. Avec plus de 360 000 mètres carrés d'exposition, cette 20ème édition promet d'être exceptionnelle et de marquer un tournant dans l'histoire de l'industrie automobile.