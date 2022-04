Salon électrique et hybride à Liévin avec Jean-Paul Lempereur (VIDEO)

Le 1er avril 2022, avec l'ensemble des élus de la région, Jean-Paul Lempereur a inauguré son premier salon dédié au monde du véhicule électrique et hybride. Reporté deux fois pour cause de Covid, le dirigeant était heureux de pouvoir présenter enfin au public l'ensemble des modèles électrifiés des marques qu'il représente dans la région.

Un salon pour lever les tabous sur l'électrique

« C’est un salon pour lever les sujets tabous sur l’électrique afin que l'automobile reste un plaisir », a déclaré Jean-Paul Lempereur président du groupe Lempereur. Et d’ajouter : « L’automobile restera le moyen le plus adapté et le plus sûr pour se déplacer d’un point à un autre malgré le car-bashing ».