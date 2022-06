Salon EVS35 : l’électrique exotique débarque en Europe

Le salon EVS35 d’Oslo, en Norvège, est l’un des rendez-vous importants en Europe du monde de la mobilité électrique. Le pays étant largement convaincu par cette technologie, les principaux acteurs de cet univers se doivent de participer à cet événement. Au-delà des nombreux fournisseurs de bornes, de câbles et de services, quelques constructeurs sont présents pour présenter leurs nouveautés. Des marques pour la plupart exotiques, qui débarquent en Europe avec des nouveautés intéressantes.

Xpeng

Cette marque chinoise expose deux voitures commercialisées en Norvège et un concept de drone capable de transporter deux personnes dans un avenir plus ou moins lointain. La P7 et ses portes à ouverture verticale attire l'oeil, avec une ligne relativement proche des Tesla Model 3 et Model S. Elle se présente comme une concurrente directe de la Model 3 sur le sol norvégien, avec deux versions à deux ou quatre roues motrices et un prix qui débute sous les 45 000 euros.

Wey

Wey est une marque du groupe chinois Great Wall Motors et débarque en Europe avec ce grand SUV baptisé Coffee 01. Il s'agit d'un hybride rechargeable haut de gamme équipé d'un moteur thermique essence de 200 chevaux et de deux moteurs électriques de 150 et 180 chevaux.

Ora

Ora est encore une marque du groupe chinois Great Wall Motors. Elle présente la sympathique Ora Cat dans une version classique et une version GT. Le design en rondeur devrait plaire à une clientèle qui n'a pas les moyens de s'offrir une Mini électrique ou une Fiat 500 électrique.