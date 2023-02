Sam Outillage organise le rangement intelligent

Conçu pour faciliter le quotidien des professionnels dans de nombreux secteurs d’activité, le concept Sam’Uraï de l’outilleur français est une solution de rangements connectés modulables, adaptés aux besoins et à la taille de chaque atelier. Pour lancer cette nouvelle gamme, Sam Outillage propose deux unités de rangement différentes :

, une unité de distribution automatisée dédiée aux équipements de protection individuelle (EPI), aux fournitures industrielles (FI) et aux consommables. Pour l’utiliser, l’opérateur s’identifie via un badge nominatif, sélectionne son ou ses produits, récupère le produit grâce aux trappes automatiques et le retourne en fin d’utilisation. Ce système permet de sécuriser la distribution et de fournir le bon produit pour la bonne prestation. Le tout très facilement et en toute tranquillité. X’Locker, une unité dédiée à la distribution partagée de matériels et équipements sensibles (machine-outil, électroportatif, matériel électronique, hydraulique, pneumatique, équipement de valeur). Le principe de fonctionnement et son utilisation sont identiques à ceux du X’Tower avec l’option recharge du matériel électrique stocké en plus.

En termes de gestion, le plus d’un tel équipement, un logiciel de suivi de produits, outillages, consommables et processus de maintenance et de réparation a été développé. Grâce à une interface ludique, il permet la gestion, le pilotage, la visualisation en temps réel de l’état du contenant et du contenu des machines, le paramétrage et l’analyse des mouvements des différents équipements et outillages sur l’ensemble du parc machines de l’entreprise. Tout ceci à distance et en quelques clics seulement, partout et tout le temps.