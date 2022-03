Samya Badouraly (Caarl) : « Nous aidons les flottes à prévenir le risque routier »

Se définissant comme une « assurtech » intervenant sur le secteur de la mobilité en proposant des assurances ainsi qu’un panel de protections juridiques, la start-up Caarl œuvre uniquement en B to B, afin d’« apporter ses services aux clients de ses partenaires », explique Samya Badouraly, co-fondatrice de l’entreprise. Parmi eux, le fleeter ASK avec qui Caarl a noué une collaboration en fin d’année dernière. Même s’il est encore trop tôt pour dresser un bilan, « les premiers retours sont très favorables de la part des flottes avec qui travaille ASK [et à qui] nous proposons des garanties d’assurance qui interviennent à la fois sur la prévention du risque routier mais aussi de la correction et de la formation continue. » De quoi permettre aux gestionnaires de remplir leurs obligations et aux collaborateurs de préserver au mieux leur outil de travail qu’est le permis de conduire.

Remarquant que ses clients « sont très friands d’outils et de services innovants », Samya Badouraly imagine une année 2022 enthousiasmante où se mettront en place des réponses aux besoins d’électrification des parcs automobiles ou le déploiement de nouveaux moyens de mobilité. Sans oublier le développement d’outils digitaux comme la visio-avocat, des clubs d’entraide juridiques sur des sujets de droits routiers ou des chats juridiques. Désireuse d’étendre son réseau de partenaires, l’entreprise Caarl mène aussi des discussions « avec de nombreuses flottes automobiles et d’autres acteurs comme les auto-écoles ECF et Code Rousseau », révèle Samya Badouraly.