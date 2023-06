La marque chinoise MG Motor tient la promesse d'Emmanuel Macron de leasing social

A travers une communication bien huilée, la marque chinoise MG Motor, filiale du groupe SAIC, interpelle Emmanuel Macron : "Monsieur le Président, nous tenons vos promesses". Même si tout cela ressemble à une belle opération commerciale, valable du 1er juillet au 31 août 2023, le constructeur chinois nouvellement implanté en France est capable de proposer une voiture électrique MG4 avec une location longue durée de 99 euros par mois.

Une mission d'électrification

"Le constructeur MG Motor poursuit sa mission de rendre la mobilité électrique tangible pour les automobilistes Français en proposant pour la première fois une voiture 100 % électrique polyvalente à moins de 100€ par mois et ce, sans autre apport que les incitations à l’achat gouvernementales pour une automobile électrique", dit le constructeur dans sa communication. Et d'ajouter : "La mobilité électrique est un progrès pour réduire l’empreinte environnementale de nos déplacements et MG Motor s’efforce depuis son retour sur le marché Français de promouvoir cette technologie. Son objectif est surtout de la démocratiser pour la rendre accessible au plus grand nombre, et permettre aux automobilistes Français de s’affranchir des carburants fossiles".

Un partenariat financier avec Crédit Agricole Consumer Finance

Malgré l’urgence de cette transition vers la mobilité électrique, le plus grand frein reste le prix. Avec notre partenaire financier Crédit Agricole Consumer Finance, nous mettons en place notre leasing social : sans aucun apport et sous condition de bénéficier du super-bonus écologique (7 000€) et de la prime à la conversion (2 500€), les résidents Français pourront dès le 1er juillet et ce jusqu’au 31 août souscrire à une offre de LLD pour une MG4 Standard à partir de 99€ par mois pour 2 ans, sans apport personnel. A noter par ailleurs que de nombreuses collectivités territoriales ont mis en place des dispositifs pour accompagner davantage les mesures gouvernementales (ex. Zones à Faibles Emissions).

Leasing social : au coeur de l'actualité

« Le leasing social est au cœur de l’actualité depuis plus d’un an mais, jusqu’ici, sans réelle solution concrète proposée aux automobilistes initialement ciblés par le projet", ajoute Julien Robert, Directeur des ventes et du réseau MG Motor France. "En lançant cette offre à 99€ par mois sans apport personnel, MG Motor poursuit sa mission, celle de rendre la mobilité électrique tangible avec un véhicule très équipé et d’un gabarit adapté à une utilisation familiale".

Pour rappel, la MG4, compacte polyvalente 100% électrique, dans sa finition « Standard » est équipée d’une batterie de 51 kWh de type LFP à impact environnemental réduit qui permet d’atteindre une autonomie de 350 km selon le cycle WLTP et se recharge de 10 à 80% en 37 min sur une borne de recharge en courant continu (88 kW). La MG4 est équipée des dernières technologies d’aide à la conduite et de confort comme le régulateur adaptatif permettant une conduite semi-autonome de niveau 2, la surveillance des angles morts, une climatisation automatique, des feux automatiques 100% LED ou l’ouverture main libres.

Une offre en LLD 24 mois et 20 000 kms réservée aux particuliers

Dans le détail, cette offre à 99€ par mois est réservée aux particuliers. Le contrat de Location Longue Durée (LLD) de 24 mois et 20 000 km a un premier loyer de 9 500€ ramené à 0€ après déduction de :

7 000€ bonus écologique (sous conditions de revenu – 14 089 € de revenu fiscal de référence par part)

2 500€ de prime à la conversion (sous réserve de mise au rebut d’un véhicule Diesel mis en circulation avant 2011 ou essence mis en circulation avant 2006 et sous condition d’éligibilité)

puis 23 loyers mensuels de 99€ TTC.