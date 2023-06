Santacruz France commercialise les générateurs d’azote Kromavis

Entreprise italienne spécialisée dans la transformation et l’exploitation de l’air comprimé enrichi en azote, Kromavis propose aux carrossiers un équipement permettant d’installer directement dans la structure de réparation un dispostif producteur d’azote dédié à l’application des produits peinture dont on connait aujourd’hui parfaitement les bienfaits.

Baptisée Nitrowise, la machine de Kromasis est un générateur de production d’azote ionisé et chauffé qui remplace directement l'air comprimé, habituellement utilisé comme fluide porteur.

Rappelons que grâce à l’azote, il est possible de réduire la température de pistolage de plusieurs degrés (environ 19°C contre 23°C habituellement) permettant de diminiuer les couts énergétiques et par la même les émissions de CO2. L’azote étant un gaz inerte et anhydre, il permet d’appliquer les produits peinture indépendamment des conditions climatiques.

Avec une évaporation plus rapide de la base hydro et un pouvoir couvrant supérieur, cette technologie permet de limiter les couches. On observe alors aisément une économie de peinture pouvant atteindre les 10 à 30%. Enfin, la ionisation permet de charger électriquement le flux d’azote assurant un taux de transfert plus élevé qu’une application à l’air comprimé. Un bénéfice au service de la qualité d’application mais qui permet aussi de réduire la périodicité de remplacement des filtres de la cabine de peinture.

L’ensemble des réglages de la machine s’opère via un large écran tactile. De plus, la Nitrowise de Kromasis est connectée ce qui l’autorise à être pilotée à distance dans le cadre de sa maintenance, par exemple.