SAP Labs double la capacité de recharge de ses véhicules électriques grâce au stockage d'Eaton

SAP Labs France vient de nouer un partenariat avec Eaton, spécialiste des solutions de gestion d’énergie, afin de coupler son logiciel de pilotage intelligent des bornes de recharge de la flotte de véhicules électriques et sa production photovoltaïque locale au système de stockage xStorage Compact. La solution créée permet ainsi de doubler la puissance de recharge des véhicules électriques sans augmenter la puissance appelée sur le réseau.

SAP Labs France fait partie des précurseurs dans l’électrification de flottes. Son programme de transition a connu un vif succès, le nombre de véhicules électriques de SAP Labs France passant progressivement de 6 VE en 2014 à 271 VE en 2021, ce qui représente aujourd’hui 93 % de son parc. Après avoir installé en 2018 des panneaux solaires sur les toits de l’ensemble de ses bâtiments, et des bornes de recharges rapides, la société réalise que la production photovoltaïque étant indépendante du réseau de charge, elle est dénuée de toute optimisation dédiée à la recharge des véhicules électriques.

Pour l'entreprise, l’ajout d’une solution de stockage en parallèle des bornes de recharge rapides représente ainsi le meilleur moyen de maitriser les couts liés au projet. xStorage Compact permet de stocker le surplus d’énergie produit par les panneaux photovoltaïques lors des périodes de faible consommation. Cette énergie verte, produite localement et stockée, peut ensuite être redistribuée en période de forte demande sur le réseau, permettant à SAP Labs France de maitriser et d’optimiser ses couts d’approvisionnement tout en sécurisant le réseau contre les pics de puissance. Le « smartgrid » inclue la gestion de l’infrastructure de recharge, la consommation du bâtiment et de la production photovoltaïque via un Système Centralisé de Gestion d’énergie.

« Grâce à cette collaboration avec Eaton, nous avons multiplié par deux le taux de rotation de nos véhicules et notre puissance de recharge, explique Gerald Seiler, Solution Owner Open E-Mobility chez SAP Labs France. Ce projet s’inscrit dans la stratégie de SAP Labs France de rouler 100 % électrique et de devenir neutre en émissions d’ici 2023. Il a pour but de proposer aux entreprises et collectivités un modèle réplicable favorisant l’adoption des véhicules électriques. » « Nous sommes extrêmement fiers que notre solution de stockage puisse contribuer à un projet aussi ambitieux, innovant et tourné vers l’avenir, continue Christophe Bourgueil, responsable du développement du stockage d’énergie chez Eaton. De plus, le système de pilotage intelligent des IRVE de SAP représente une opportunité de développement pour nous, tant au niveau technique que commercial. »