Sasic présente son catalogue Pièces antivibratoires 2023-2024

Le nouveau catalogue de Sasic compile l’offre du fabricant-distributeur en termes de pièces antivibratoires. Le catalogue compte près de 1 420 références, dont 335 nouveautés : supports moteur, supports de boîte de vitesses et de biellettes mais aussi supports d’échappement ainsi que diverses articulations et pièces assimilées.

Cette offre, mise à jour, couvre plus de 5 000 applications pour des véhicules français et étrangers (72 % pour les marques françaises, 22 % pour les autres marques européennes et 6 % pour les marques asiatiques).

Le catalogue couvre les trois technologies de support « élastique » présentes sur le marché : 61 % en technologie caoutchouc, 37 % en technologie hydro-élastique et 2 % en technologie commutable électrique ou pneumatique.