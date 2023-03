Scala Auto branche ses clients Audi

Dans le cadre de son partenariat avec Audi, le groupe Scala Auto vient de fournir cinq points de recharge aux établissements hôteliers Les Flamants Roses (quatre bornes) et L'Ile de la Lagune (une borne), respectivement situés à Canet-en-Roussillon et Saint-Cyprien Plage (66), près de Perpignan. Car si la fourniture des bornes est supportée par le distributeur, l’installation incombe au groupe hôtelier Roussill’Hôtel. « Ce partenariat se veut équitable entre ces deux enseignes », précise l’opérateur dans un communiqué.

Ces nouveaux points de recharge sont bien entendu ouverts aux propriétaires de véhicules électriques aux quatre anneaux, mais également aux clients des autres marques de passage dans l’une des structures. Une manière d'attirer une nouvelle clientèle et de suivre la tendance du marché. « Nos établissements doivent en permanence proposer des nouveaux services et répondre aux besoins de notre clientèle », ajoute Xavier Lormand, président du groupe familial Roussill’Hôtel. Les bornes développent une puissance de 22 kW et peuvent recharger un véhicule de 20 à 80 % en 2 à 4 heures.

Vers une transition électrique

« Notre constructeur développe son propre réseau de recharge rapide aux abords des grands axes, de notre côté en tant que distributeur nous nous devons de mettre notre pierre à l’édifice en développant différents points de recharge localement », explique Alexandre Capano, responsable commercial de la concession Audi de Perpignan. En effet, depuis le 1er janvier 2023, la marque aux quatre anneaux a lancé Audi Charging Service (qui remplace l'e-tron Charging Service mis en place depuis 4 ans) dans 27 pays, dont la France. Avec ses trois formules, le service promet un accès à environ 400 000 points de charge, exploités par plus de 800 opérateurs, dont environ 1 900 chargeurs haute performance du fournisseur Ionity. Engagé dans l’électromobilité, le groupe Scala ouvrira prochainement une station de recharge rapide à Perpignan.

Pour rappel, l'opérateur distribue les marques Audi, Volkswagen, Skoda, Seat et Cupra sur douze concessions installées à Perpignan (66), Pamiers (09), Auch (32), Narbonne (11), Tarbes (65), Saint-Gaudens (31) et Lannemezan (65).