Scania confirme la livraison prochaine de son tableau de bord Smart Dash

Annoncé comme la dernière pièce du puzzle mis en place par Scania, le tableau de bord Smart Dash confirme la quête du constructeur pour révolutionner le secteur des transports en le rendant intelligent et durable. Le produit offre des possibilités illimitées pour personnaliser l’expérience de conduite tout en disposant toujours des données et informations les plus récentes. De plus la combinaison de commandes manuelles et d’affichages numériques offre une assistance de premier ordre et simplifiée de la conduite. A travers le Smart Dash, Scania a déployé de gros efforts pour rendre les systèmes d’assistance et de sécurité intuitifs et aussi discrets que possible pour les conducteurs.

« Outre l’excellente vue d’ensemble et les possibilités infinies de personnalisation du poste de conduite, notre Smart Dash est également le levier d’une communication et d’une numérisation accrues, aussi bien à l’intérieur de la cabine qu’autour du camion », déclare Stefan Dorski, vice-président principal et directeur de Scania Trucks. « Les camions Scania peuvent désormais être étroitement intégrés, depuis le système de gestion de flotte jusqu’à l’environnement de conduite réel, en passant par une gamme complète de services basés sur le cloud en vue d’améliorer la sécurité, la disponibilité et la productivité. »

Le poste de conduite Smart Dash comprend toujours deux écrans : l’écran du conducteur qui lui fait face et l’écran tactile d’informations central (disponible en deux tailles - 10,1 ou 12,9 pouces). Le conducteur peut saisir ses instructions via l’écran tactile, en appuyant sur des boutons ou par commande vocale. Scania a opté pour une savante combinaison de commandes physiques et numériques, évitant ainsi l’erreur courante consistant à dissimuler des fonctions essentielles un ou deux niveaux plus bas dans un menu.

« Les fonctions les plus utilisées doivent bien entendu être facilement accessibles », reconnaît Eduardo Landeo, chef de produit chez Scania Trucks. « Il s’agit d’offrir aux conducteurs la meilleure expérience possible et de s’assurer que les nouvelles technologies leur soient toujours utiles sans les gêner ou leur causer une surcharge cognitive. Voire même, dans le pire des cas, de créer des situations où l’attention du conducteur se détourne de la route et de la vision directe pour effectuer des réglages de base tels que le réglage de la température intérieure, ou l’allumage des feux de signalisation, de croisement ou de route. »

Les attentes des clients en matière de véhicules connectés et de sécurité active sont en constante augmentation. Le tableau de bord Smart Dash répond à ces tendances grâce à son interface numérique conviviale et modulaire qui inclut à la fois des mises à jour par voie hertzienne et la prise en charge de la technologie 5G. L’assistance illimitée offerte par les systèmes de sécurité constitue le meilleur outil dont dispose le conducteur pour éviter des accidents graves.

« Peu importe l’expérience ou la prudence d’un conducteur : vu le temps qu’il passe sur les routes, il arrivera forcément un jour où il sera éternellement reconnaissant de l’alerte émise par l’un des systèmes d’alerte », conclut Eduardo Landeo